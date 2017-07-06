Morto Navarro Valls, storico portavoce di Papa Wojtyla

, a lungo direttore della sala stampa del, portavoce di. Aveva 80 anni, compiuti lo scorso novembre. E’ conosciuto proprio per essere stato la voce di Papa Wojtyla, un interprete fedele e attento per una delle figure più autorevoli e incisive della storia contemporanea, tanto che ha svolto il suo incarico instancabilmente, specialmente durante gli ultimi mesi di pontificato. Le sue competenze di medico furono fondamentali durante gli ultimi momenti di vita del Papa polacco, insegnando a tutti la dignità della malattia. Si spegne per un male incurabile.restò dietro al Papa e davanti ai giornalisti per 20 anni, raccontando i viaggi e la vita di, anche attraverso i libri dal 1984 fino alle dimissioni l’11 luglio 2006, quandonominò come suo successore il presbitero gesuita Federico Lombardi. Fu Navarro stesso a chiedergli la grazia di essere sollevato dall'incarico, per ricoprire, dal 2007, l’incarico di presidente dell'Advisory Board della Università Campus Bio-Medico di Roma. Ie i devoti a Papa Wojtyla non sanno certamente nulla della vita di Joaquín Navarro Valls: nacque a Cartagena, in Spagna, il 16 novembre 1936 da Joaquin Navarro, avvocato di successo, e da Conchita Valls, madre di altri quattro figli. Studiò alla Deutsche Schule, per poi frequentare l’Università di Medicina di Granada e di Barcellona. Grazie a una borsa di studio, si trasferì negli USA e frequentò l’Università di Harvard, dove nel 1961 si laureò con lode ine continuò per conseguire un dottorato in Psichiatria. Contemporaneamente, insegnò come assistente alla Facoltà di Medicina. Nel 1968, conseguì la Laurea in Giornalismo alla facoltà diall'Università di Navarra, a Pamplona. E ci fu la chiamata della, e durante un pranzo con Papa Giovanni Paolo II, capì che voleva cambiare la maniera ditra fedeli ee, da allora, ecco ricoprire il ruolo di portavoce di Wojtyla.