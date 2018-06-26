Caricamento...

Nadia Toffa Instagram: foto sorridente dopo serata con amici

Redazione Avatar

di Redazione

26/06/2018

Nadia Toffa torna a mostrarsi sui social. Nell'ultima foto pubblicata su Instagram dall'inviata de Le Iene si mostra sorridente. Di recente la Toffa è stata nominata cittadina onoraria di Taranto.

Nadia Toffa condizioni di salute

Sono passate due settimane dall'ultimo post pubblicato da Nadia Toffa su Instagram e oggi ci ha sorpresi con un selfie solare. Le condizioni di salute dell'inviata de Le Iene tengono con il fiato sospeso milioni di persone e non stiamo esagerando. Ogni singola apparizione è seguita con entusiasmo e non manca l'affetto per questa ragazza bionda con gli occhi scuri e pieni di speranza.

Da alcuni mesi, come ha svelato lei stessa, Nadia Toffa combatte contro il cancro. All'inizio ha preferito non parlarne, poi ha confermato tutto e ha rassicurato tutti. Nella foto Instagram Nadia Toffa ha gli occhiali e un turbante e ha commentato la serata con gli amici che è stata divertente, ringraziando Bea che le ha fatto la foto. Il percorso di cura è lungo e faticoso ma per fortuna Nadia Toffa non è sola e può contare anche sul sostegno di amici reali, oltre che virtuali. Sappiamo benissimo quanto faccia la differenza un commento di conforto e una serata spensierata a ridere e chiacchierare.

Nadia Toffa cittadina onoraria di Taranto

L'inviata de Le Iene ha tanto da sorridere in questi giorni perché il suo impegno è stato riconosciuto tanto da ottenere la cittadinanza onoraria a Taranto. Il consiglio comunale della città dove si trova l'impianto siderurgico dell'ILVA ha premiato Nadia Toffa sempre in prima linea per la lotta ai tumori che si è attivata per la raccolta fondi del reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale SS. Annunziata di Taranto.

