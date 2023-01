NBA, Donovan Mitchell è nella storia: 71 punti segnati contro i Chicago Bulls

Nella notte italiana i fan della pallacanestro americana hanno potuto assistere ad un record incredibile da parte del cestista dei Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell. L’americano, che ha iniziato a giocare nell’ex squadra di LeBron James a partire dalla stagione 2022/2023, si è reso protagonista di un record incredibile, riuscendo a segnare ben 71 punti nella sfida contro i Chicago Bulls e ottenendo il record di franchigia per il maggior numero di punti segnati. Una serata storica per il giocatore, che si iscrive in una lista sicuramente molto particolare.

Le statistiche di Donovan Mitchell contro i Chicago Bulls

Nella sfida tra Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls, terminata per 145-134 a seguito di un overtime, il cestista americano Donovan Mitchell ha sicuramente rubato la scena grazie ai suoi 71 punti. Si tratta di un punteggio incredibile, pur considerando le prestazioni degli ultimi anni che vedono molti cestisti realizzare prestazioni monstre con la palla a spicchi. Mitchell giocava negli Utah Jazz fino alla stagione 2021/2022 ma, a seguito di un trasferimento che ha coinvolto numerosi cestiti nella trade, ha raggiunto l’ex squadra di LeBron James e Kyrie Irving, in grande ascesa grazie ai numerosi talenti presenti in casa Cavs.

Donovan Mitchell è riuscito a conquistare subito la squadra e, complice l’assenza di Darius Garland, ha trascinato i Cleveland Cavaliers alla vittoria con 71 punti, 8 rimbalzi e 11 assist. 15 canestri da due punti (con il 79% al tiro), 7/15 triple (47%) e l’80% dalla lunetta, con 20 tiri liberi segnati su 25, gli sono valsi il punteggio monstre con cui ha portato i Cavaliers dapprima all’overtime (suoi gli ultimi tre punti che hanno pareggiato la partita allo scadere dei 48 minuti), poi alla vittoria, con 12 punti nei supplementari.

Il record di Donovan Mitchell

Con i 71 punti segnati, Donovan Mitchell batte un incredibile record sotto tutti i punti di vista. Innanzitutto, il cestista ha appena fissato il nuovo record di franchigia: mai nessuno aveva segnato così tanti punti nei Cleveland Cavaliers in una sola partita. Dal 2000 sono stati soltanto 3 i giocatori che sono riusciti a segnarne così tanti: Kobe Bryant, Devin Booker e Donovan Mitchell. L’ex Utah Jazz, inoltre, è il settimo cestista di sempre a realizzare più di 70 punti: prima di lui c’è l’eterno Wilt Chamberlain, oltre che Kobe Bryant, David Thompson, Elgin Baylor , David Robinson e Devin Booker.