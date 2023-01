Tragedia nel mondo del Rally: è morto Ken Block

Una vera e propria tragedia nel mondo del rally e dei motori: Ken Block, pilota di rally è famoso in tutto il mondo per i video della serie Gymkhana, ha trovato fatalmente la morte in virtù di un incidente in motoslitta. Negli ultimi giorni, infatti, era stato già possibile osservare che gli incidenti di questo genere fossero stati piuttosto pericolosi anche nel mondo del cinema, con le gravi condizioni di Jeremy Renner, che però appare stabile; per Ken Block, invece, non c’è stato nulla da fare, dal momento che il pilota di rally ha trovato tragicamente la morte. L’annuncio della stessa è stato dato sui social dal team The Hoonigans.

La morte di Ken Block

Ken Block era un pilota di rally particolarmente famoso in tutto il mondo, non soltanto per il suo incredibile talento nello sport di riferimento, ma anche per i video che realizzava nel contesto della serie Gymkhana, all’interno della quale era solito compiere evoluzioni al limite della follia che emozionavano il pubblico attraverso uno spettacolo incredibile.

Nel corso della sua vita e carriera, Ken Block aveva vinto gli X-Games, partecipando anche alla Dakar e fondando la DC Shoes. Gli Hoonigans, sui loro account social, hanno pubblicato un post all’interno del quale annunciano della morte di Ken Block, con parole piuttosto cariche di sentimento. L’americano, di 55 anni, aveva una moglie, Lucy, e tre figli.

L’annuncio della morte di Ken Block sui social

Di seguito viene riportato il post sui social che il team The Hoonigans ha dedicato a Ken Block, annunciando la sua morte e lasciando un ultimo saluto al pilota di rally americano:

Con profondo rammarico possiamo confermare che Ken Block è deceduto oggi in un incidente in motoslitta.

Ken era un visionario, un pioniere e un’icona. E soprattutto un padre e un marito.

Ci mancherà moltissimo.

Vi preghiamo di rispettare la privacy della famiglia in questo momento di lutto e di indirizzare tutte le richieste a Travis Clarke / tclarke@teamwass.com.