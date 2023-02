NBA, trade deadline: tutti gli scambi avvenuti nell’ultima giornata

La trade deadline è uno dei momenti più frenetici in NBA, in cui diverse formazioni effettuano scambi per cercare di fare all in verso il titolo o per cambiare le sorti della propria stagione: nel verso opposto, si può osservare spesso anche scambi per ottenere scelte in vista tanking, in modo da sacrificare la stagione attuale per tentare di puntare tutto sul futuro. A seguito dei botti che ci sono stati per il cambiamento radicale in casa Brooklyn Nets, con gli scambi di Kyrie Irving e Kevin Durant verso Dallas Mavericks e Phoenix Suns, diverse squadre si sono movimentate per i propri obiettivi; ecco quali sono tutti gli scambi avvenuti nell’ultima giornata di trade NBA.

Tutti gli scambi tra franchigie NBA nella trade deadline

A partire dallo scambio di Kevin Durant dei Brooklyn Nets, che hanno spedito lo statunitense ai Phoenix Suns in cambio di un pacchetto di giocatori + scelte, di seguito vengono elencati tutti gli scambi tra franchigie NBA nell’ambito della trade deadline:

– Kevin Durant ai Phoenix Suns, insieme TJ Warren. Ai Nets vanno Mikal Bridges e Cam Johnson (più Joe Crowder, poi tradito) + prime scelte non protette del 2023, 2025, 2027 e 2029 e lo swap nel 2028;

– Kyrie Irving ai Dallas Mavericks, insieme a Markieff Morris. Ai Nets vanno Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, la prima scelta 2029 e la seconda scelta 2027 e 2029;

– Trade a tre tra Lakers, Jazz e T’Wolves. A Los Angeles Lakers vanno D’Angelo Russell, Malik Beasley e Jarred Vanderbilt, mentre ai Jazz Russell Westbrook (per cui ci si accorderà per un buyout), Juan Toscano-Anderson, Damian Jones e scelte, mentre ai Minnesota T’Wolves vanno Mike Conley e Nickeil Alexander Walker;

– Trade tra Los Angeles Lakers e Orlando Magic: Mo Bamba ai Lakers in cambio di Patrick Beverley, che i Magic taglieranno per poi rifermare una volta free agent;

– Jae Crowder ai Milwaukee Bucks, per i Brooklyn Nets in cambio ci sono 5 seconde scelte;

– Thomas Bryant ai Denver Nuggets: ai Lakers giungono Davon Reed e 3 seconde scelte;

– Mike Muscala ai Boston Celtics: agli Oklahoma City Thunder vanno in cambio Justin Jackson e due seconde scelte;

– Eric Gordon ai Los Angeles Clippers, a seguito di una trade a 3 squadre: Luke Kennard approdare ai Memphis Grizzlies, John Wall agli Houston Rockets, che lo taglieranno;

– Trade a tre tra Detroit Pistons, Atlanta Hawks e Golden State Warriors: James Wiseman ai Detroit Pistons, Saddiq Bey agli Atlanta Hawks e 5 seconde scelte ai Golden State Warriors;

– Gary Payton II ai Golden State Warriors, in cambio Portland di 5 seconde scelte;

– Mathisse Thybulle ai Portland Trail Blazers, in una trade a tre con Philadelphia e Charlotte; Jalen McDaniels va ai 76ers, una serie di seconde scelte va agli Hornets;

– Bones Hyland ai Los Angeles Clippers in cambio di due scelte per i Denver Nuggets;

– Josh Richardson ai New Orleans Pelicans, in cambio di Devonte Graham e 4 seconde scelte per San Antonio;

– Justin Holiday e Frank Kaminsky agli Houston Rockets in cambio di Garrison Matthews e Bruno Fernando dagli Atlanta Hawks;

– Mason Plumlee ai Los Angeles Clippers in cambio di Reggie Jackson, un nuovo giocatore degli Charlotte Hornets;