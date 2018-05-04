Home Salute Neo che cambia forma, i rischi di melanoma sulla pelle

di Redazione 04/05/2018

In occasione della settimana della prevenzione contro il cancro si parla anche del caso riguardante il neo che cambia forma. Quali sono effettivamente i rischi di melanoma sulla pelle? Come distinguere un neo da un melanoma? I nei da sempre rappresentano un grande interrogativo non solo per i medici, ma soprattutto per le persone che quotidianamente devono convivere con questi sulla pelle. I consigli che solitamente danno i dermatologi in questo caso è quella di tenerli sotto controllo al fine di capire se il neo cambia forma oppure no. La domanda giusta da porsi in questo caso è: come distinguere un neo da un melanoma? Una risposta per il proprio questa domanda può essere data soltanto da un esperto un esperto del settore, quindi dermatologi e chirurghi. Tele veramente che solitamente quando ci troviamo di fronte un melanoma questo tendo ad avere una forma piatta, un tutt'uno con la pelle, ma dai bordi prettamente frastagliati derivanti un mutamento. Quando va controllato un neo? Nel momento in cui si parla di nei molti di noi sanno che la prevenzione parte da un controllo costante. Ma quando va controllato un neo? La risposta a questa domanda muta a seconda del caso, vi sono dei nei semplici sulla pelle che possono essere controllati ogni due anni circa, oppure nate negli alla trasformazione del male no ma che devono essere tenuti sotto controllo anche ogni 6 mesi. In casi come questi la giusta linee da seguire viene data dal dermatologo. Melanoma e nei La domanda capita di questo post articolo oggi è la seguente: quando un neo cambia forma ci troviamo sempre di fronte a un melanoma della pelle? Rispondo nel dettaglio a questa domanda è stato il dottore Nicola Mozzillo: "A partire da quando si è ragazzi tutto dovremmo dedicare qualche minuto allo specchio per controllare i nostri nei. L'obiettivo è quello di individuare il brutto anatroccolo, che altro non è se non un neo che ha cambiato forma colore. Questa è Forse l'unica malattia che scrive la propria diagnosi sulla pelle dei pazienti con il suo inchiostro. La maggior parte dei casi non è difficile capire se serve una visita dal dermatologo, basta sapere cosa cercare".

