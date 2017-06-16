News calcio, Cristiano Ronaldo pronto a lasciare il Real Madrid?

Unadi mercato lanciata dal famoso giornale portoghese A Bola sta facendo tremare il mondo del calcio, tanto da offuscare per un attimo lo scandalo social dato dal mancato rinnovo dell’ormai ex portiere Donnarumma. Pare che il fenomeno del, ovvero il famoso, potrebbe. Secondo il noto giornale lusitano, la scelta deriva dal fatto che Ronaldo è rimasto notevolmente indignato dalla denuncia di evasione fiscale per la bellezza di 14,7 milioni di Euro, accusa venuta a galla in questi giorni. La stella del Real avrebbe evaso ilconsapevolmente tra il 2011 e il 2014. Cristiano Ronaldo ha ribadito di avere la coscienza pulita anche davanti alla stampa portoghese in occasione del suo arrivo a Lisbona, in vista dellain Russia dal 17 giugno al 2 luglio 2017.è veramenteproprio per questa presunta falsa accusa? Sempre secondo A Bola, la decisione di CR7 sarebbe irreversibile e avrebbe già avuto un colloquio con il presidente del Real,A dimostrazione che è stata una decisione repentina è il fatto che il capitano dellasi era detto tranquillo riguardo a questa denuncia di frode fiscale, e la squadra non gli ha fatto mancare affatto il suo appoggio, scrivendo che la dirigenza era assolutamente convinta dell’innocenza di Ronaldo. E’ anche vero, però, che il Real Madrid sta ricevendoda capogiro da club prestigiosi comeper avere in squadra l’attaccante 32enne, tanto che lo stesso Cristiano Ronaldo si è reso conto che anche la sua vendita poteva essere possibile.è uno dei calciatori più forti di tutti i tempi e che continua ad avere fame di vittorie e di migliorare le sue prestazioni, che ha fatto guadagnare a lui tre campionati inglesi con il Manchester United, due campionati spagnoli con il Real Madrid, tre mondiali per club, quattro Champions League, di cui due vinte consecutivamente con la maglia del Real. Inoltre ha vinto quattro volte ile quest'anno è tra i candidati per la vittoria del quinto. Se CR7 dovesse, sarebbe veramente un evento storico nel mondo del calcio.