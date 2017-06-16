Fedez accusato di lesioni da Mc Cece

Fedez di nuovo nei guai: dovrà presentarsi davanti al giudice di Pace del Tribunale di Lecco il prossimo 7 luglio per difendersi da gravi accuse: il rappere e Dj Mc Cece lo ha accusato di lesioni in seguito a una presunta rissa che sarebbe avvenuta tra i due più di un anno fa. Per rinfrescare la memoria, quella sera Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, si era recato il 6 giugno 2016 a Barzio per partecipare a un evento, il Festival di Musica Elettronica Nameless, in cui il noto Dj suonava. Secondo le affermazioni di Mc Cece esposte su Facebook, il rapper amico di J-Ax sarebbe entrato nel locale per rovinare l’atmosfera della festa, arrivando a scatenare pure una rissa, per poi tirargli un pugno in faccia e farsi difendere dai buttafuori.

Le accuse di Mc Cece sono pesanti, in quanto su Fedez pende l’accusa di lesioni ai danni del rapper e Dj e dovrà per forza difendersi. Già l’anno passato, il rapper e fidanzato della fashion blogger Chiara Ferragni ha presentato una controquerela per calunnia nei confronti dell’artista, e sembrava che la situazione si fosse risolta in una bolla di sapone. Peccato che era solo la quiete prima della tempesta, visto che Fedez deve presentarsi davanti al giudice di Pace e, se riconosciuto colpevole, prendersi le proprie responsabilità e pagare i conti con la giustizia.

Mc Cece, a causa del pugno che Fedez gli avrebbe sferrato, ha subito una prognosi di 10 giorni: il rapper, di contro, ha sempre negato la rissa e i fatti riportati minuziosamente da Mc Cece sul suo profilo social, controbattendo con una querela ai danni del suo collega rapper e Dj. Il giudice di Pace stabilirà la verità su questa presunta rissa durante la manifestazione?