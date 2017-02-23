Home Attualità News Isola dei Famosi 2017: Giulia De Lellis spiega la sua assenza

di Redazione 23/02/2017

Non è stata una gravidanza in atto ad impedire la partecipazione di Giulia De Lellis all’Isola dei Famosi 2017, anche se a molti era sembrato il motivo più plausibile. In realtà come ha confermato direttamente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonostante fosse stata selezionata dopo i casting e fosse già pronta a decollare per l’Honduras ha dovuto rinunciare effettivamente per un problema di salute. Giulia De Lellis avrebbe rischiato grosso come naufraga perché tra le fatiche dell’Isola dei Famosi 2017 e il poco nutrimento che c’è per i concorrenti avrebbe solo accentuato i suoi problemi di peso. Infatti come ha raccontato al settimanale ‘Mio’ a pochi giorni dal via il suo medico di base l’ha bloccata: “Purtroppo ero troppo sottopeso e non era sicuro per la mia salute che io andassi all’Isola. Non sono riuscita ad ingrassare a sufficienza, quindi il medico non si è preso la responsabilità di farmi fare un’esperienza limite come quella. Io ci ho provato a prendere peso, ma non ci sono riuscita”. E così almeno per quest’anno la fidanzata di Andrea Damante ha dovuto rinunciare anche se è molto dispiaciuta perché sarebbe stata per lei una prova incredibile e alla sua età accetterebbe di tutto pur di fare esperienza. Tutto ma non la maternità, almeno per ora: almeno per un paio di anni lei e Andrea non ci vogliono pensare per essere liberi di divertirsi e poi vedranno. E il matrimonio? “Se ci sposiamo sarà una festa, dobbiamo coinvolgere tutti quelli a cui vogliamo bene”.

