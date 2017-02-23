Caricamento...

Anticipazioni tv: Belen e Maria De Filippi, rapporti tesi

Redazione Avatar

di Redazione

23/02/2017

Belen Rodriguez e Maria De Filippi sempre più distanti? Le ultime news di gossip confermano che tra la showgirl argentina e la signora della televisione italiana i rapporti non sono mai stati così tesi, anche per colpa del divorzio da Stefano De Martino che ormai è diventato come uno di famiglia per Maria e Maurizio Costanzo. A rafforzare questa convinzione arrivano ora le parole di Costanzo riportate dal settimanale ‘Nuovo’. Secondo il noto giornalista e conduttore Stefano non è soltanto un bravo ballerino, ma ha anche molte altre doti: è una persona fedele e appassionata, dotato di grande umiltà e Maria ha una grande stima per lui. Ecco perché sta cercando di coinvolgerlo sempre di più nelle sue trasmissioni anche se per il momento il via di Ultima Fermata, che l’ex marito di Belen avrebbe dovuto condurre, è stato bloccato. Costanzo non ha mai nascosto di sentirsi umanamente più vicino a Stefano anche perché non ne può più delle news di gossip legate alla sua ex moglie che non ha altri modi per far parlare di sé. E così, anche se sulla Rodriguez come professionista non ci sono obiezioni, Maria e Maurizio invece comincerebbero a dubitare del suo privato e sembra che nel futuro per lei ci sarà sempre meno spazio nelle trasmissioni condotte da Maria De Filippi. Solo una pausa di riflessione oppure Belen dovrà trovarsi un altro lavoro?
