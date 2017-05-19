Home Intrattenimento News UeD Rosa Perrotta: la tronista verso la non scelta?

News UeD Rosa Perrotta: la tronista verso la non scelta?

di Redazione 19/05/2017

Le news su Uomini e Donne che riguardano la scelta di Rosa Perrotta si fanno sempre più fitte, una contraddice l’altra e nonostante i fan conoscano già la data di registrazione della nuova puntata del Trono Classico di UeD, ovvero lunedì 22 maggio 2017, ci sono forti dubbi che la tronista salernitana sia veramente convinta della sua decisione. Alcune segnalazioni sui social indicano che Rosa sia veramente arrabbiata e per Pietro Tartaglione e Alex Adinolfi si mette veramente male, tanto che la protagonista del trono sarebbe pronta ad abbandonare entrambi nel momento clou del programma. Veramente la Perrotta sarebbe pronta a una non scelta? Su Rosa Perrotta si può dire di tutto, eccetto che non sia chiara con i suoi corteggiatori. Fin dall’inizio, la tronista di Uomini e Donne nonché modella ha detto chiaramente cosa pretende da loro: ha ripreso più volte Alex Adinolfi perché utilizza i social non per mandare messaggi o corteggiarla, bensì per fare pubblicità alle sue amiche e a fare scherzi stupidi e fuori luogo. E anche stavolta il rivale di Pietro Tartaglioneha fatto di testa sua, rischiando veramente grosso, pubblicizzando la sua attività a Formentera. Non solo Alex Adinolfi, anche Pietro Tartaglione sta facendo arrabbiare Rosa Perrotta. Non solo non usa i social per dediche d’amore, bensì per denigrare ogni mossa del rivale. Tanto che la modella salernitana, stufa degli atteggiamenti di entrambi, vuole abbandonare il trono con una non scelta. Ma i maligni sono sempre in agguato e pensano che dietro la rabbia della tronista ci sia Mattia Marciano, l’ex corteggiatore di Desirée Popper e conteso anche dalla modella di Salerno. Non resta che aspettare le anticipazioni e le news della registrazione di UeD con la scelta di Rosa per scoprire tutto.

