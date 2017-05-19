Home Intrattenimento Uomini e Donne anticipazioni nuovi tronisti Trono Classico: i probabili nomi

di Redazione 19/05/2017

L’edizione 2016-2017 del Trono Classico di Uomini e Donne sta volgendo al termine e tutti sono in trepidazione per conoscere le anticipazioni e i gossip riguardo i nuovi protagonisti del prossimo anno: chi saranno i nuovi tronisti del trono blu, trono rosa e trono gay 2017-2018. Sono solo voci di corridoio, ma sulla famosa sedia dovrebbero prendere posto due ragazze e un ragazzo, mentre al Trono Gay probabilmente stavolta si siederà una donna. Ma chi sono i favoriti? I telespettatori bramerebbero per Mattia Marciano e Giulia Latini. Mattia Marciano e Giulia Latini da ex corteggiatori di Uomini e Donne a probabili nuovi tronisti del Trono Classico? Le anticipazioni rivelano che Maria De Filippi e la sua Redazione preferirebbero riservare il posto solo a un ragazzo, visto che con Rosa Perrotta e Desirée Popper, le troniste uscenti, hanno notato una impennata di ascolti. E Queen Mary punterebbe tutto sulle donne, ma vorrebbe Mattia per ripagarlo della delusione avuta con Desirée. Pare che il giovane sia stato contattato in questi giorni ma abbia deciso, per ora, di declinare l’offerta perché bruciato dalla cocente delusione ricevuta. Ma tutti possono cambiare idea. Se Mattia Marciano sarà uno dei nuovi tronisti della stagione 2017-2018, tra i probabili nomi spicca Giulia Latini, una delle assolute protagoniste del Trono Classico che ha conquistato tutti per la sua dolcezza e riservatezza. Anche Maria De Filippi sarebbe ben disposta a darle una possibilità e sicuramente rivedremo la ragazza sotto altre vesti. Colpo di scena al Trono Gay: stando alle ultime anticipazioni e nonostante il successo riscosso da Claudio Sona, stavolta la protagonista del trono arcobaleno sarà una donna sconosciuta.

