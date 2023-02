Niall Horan annuncia il nuovo disco, “The Show”: data di uscita e tutte le info

Niall Horan ha annunciato il suo prossimo album, si intitola “The Show”. Il primo singolo è già disponibile. Data di uscita e tutte le info sul nuovo disco.

Niall Horan annuncia il nuovo disco, “The show”

Niall Horan tornerà nel 2023 con un nuovo disco: “The Show”.

Il cantante ha rilasciato il suo ultimo album nel 2020, “Heartbreak Weather”, e con l’omonimo singolo ha ottenuto ottimi riscontri dai fan e dalla critica. Dopo quasi tre anni, e le continue richieste di pubblicare nuova musica, Niall Horan ha annunciato il prossimo disco, la cui data di uscita non è così distante.

Data di uscita di “The Show”

“The Show” di Niall Horan sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming il 9 giugno 2023. È già possibile pre-ordinare il disco sul sito ufficiale di Niall Horan.

“Heaven” il singolo che anticipa “The Show”

Il primo singolo del nuovo album è stato rilasciato il 17 febbraio 2023, si intitola “Heaven”, ed è un invito appassionato a godersi il momento, lasciandosi alle spalle le aspettative del mondo intero riguardo alle relazioni e alle vite private.

La canzone è stata anticipata per la prima volta il 20 gennaio 2023, quando alcuni fan hanno iniziato a ricevere un pacchetto con su scritto il nome del singolo. Il giorno successivo è stato lanciato il sito web “heavenwontbethesame.com”, nella cui home si poteva leggere “NH3 is loading…”. Il testo era accompagnato da una GIF raffigurante una candela che si sta sciogliendo. Nel codice sorgente della pagina c’era anche scritto “KEEP CHECKING BACK EVERY DAY”.

L’annuncio ufficiale del singolo è arrivato una settimana, il 26 gennaio, per la canzone in uscita il 17 febbraio. Da allora, Horan ha fatto ascoltare alcune parti della canzone sul suo profilo TikTok.

Niall Horan sul suo prossimo disco: “è un progetto di cui sono molto orgoglioso”

Niall Horan ha commentato l’imminente uscita del suo disco sui suoi profili social,

“Questo album è un progetto di cui sono molto orgoglioso e ora è il momento di passarlo a voi per renderlo vostro”, ha scritto il cantante, pubblicando anche la copertina ufficiale dell’album: una foto che lo raffigura appoggiato al davanzale di una finestra e che guarda in alto il titolo dell’album impresso sul vetro.

E prosegue: “Grazie mille per essere stati con me per tutto questo tempo e non vedo l’ora di condividere con voi i prossimi due anni di questa nuova era. Mi siete mancati così tanto. È bello essere tornato“.

Per poi concludere con: “Welcome to The Show”.