Nicolò Zaniolo è un nuovo calciatore del Galatasaray: il comunicato ufficiale della Roma

A seguito di numerose indiscrezioni di mercato, adesso è ufficiale: Nicolò Zaniolo è un nuovo calciatore del Galatasaray, squadra turca che sta ricostruendo il suo organico sulla base di numerosi calciatori che hanno giocato in Serie A, come Mauro Icardi, Dries Mertens, Torreira e Sergio Oliveira. Il centrocampista ex Roma, dopo aver rifiutato le lusinghe del Bournemouth, rischiava di rimanere all’interno di una piazza sicuramente non gradita ma, alla fine del calciomercato, si è concretizzato il trasferimento del calciatore in terra turca. La Roma ha ufficializzato il tutto attraverso un comunicato ufficiale: ecco quali sono le cifre del passaggio di Zaniolo al Galatasaray.

Il comunicato ufficiale della AS Roma sul trasferimento di Nicolò Zaniolo

Il trasferimento di Nicolò Zaniolo al Galatasaray avviene a titolo definitivo, con la Roma che si è liberata del centrocampista dopo le lusinghe di mercato del Bournemouth, pronto a offrire una cifra addirittura maggiore per il calciatore, pagandolo circa 30 milioni; secondo quanto riportato da diverse fonti, però, l’ex Roma avrebbe rifiutato la destinazione, con la squadra inglese che ha per questo ripiegato su Traoré del Sassuolo. Di seguito, viene indicato il comunicato ufficiale della AS Roma a proposito del trasferimento di Nicolò Zaniolo al Galatasaray.

“L’AS Roma comunica di aver raggiunto un accordo con il Galatasaray per il trasferimento di Nicolò Zaniolo. L’attaccante passa alla squadra turca a titolo definitivo. Zaniolo è arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, collezionando 128 partite e 24 gol con la maglia giallorossa”.

Le cifre del trasferimento di Nicolò Zaniolo al Galatasaray

Il trasferimento di Nicolò Zaniolo al Galatasaray avviene per 16.5 milioni di euro di cartellino, a cui si aggiungono 2 milioni per la futura rivendita. Inoltre, stando a quanto riportato da numerose testate di informazione calcistica, la Roma ha ottenuto anche un diritto del 20% di guadagno sulla futura rivendita, qualora quest’ultima avvenga per una cifra superiore a 16.5 milioni di euro. Ancora, ci sono numerosi bonus per un valore complessivo di 13 milioni di euro, legati alle prestazioni caratteriali e calcistiche del calciatore, di cui il 50% particolarmente agevoli da ottenere.