Taylor Swift e Bad Bunny insieme ai Grammys: Spotify crea playlist dedicata

Taylor Swift e Bad Bunny si incontrano ai Grammy Awards 2023: convergono i due massimi rappresentanti dell’era dello streaming musicale. Spotify crea una playlist tutta per loro.

Grammy Awards 2023: una serata di traguardi

La sera del 5 febbraio 2023, la città di Los Angeles ha ospitato i Grammy Awards, che celebrano la musica e premiano i migliori risultati dell’anno trascorso. Sono tanti i momenti che hanno reso la cerimonia di premiazione degna di essere raccontata.

Innanzitutto, l’attrice Viola Davis ha acquisito lo status di EGOT, ha cioè completato la sua collezione di trofei ottenendo almeno uno di tutti e quattro i principali premi dell’industria dell’intrattenimento: Emmy per la televisione, Grammy per la musica (nel suo caso miglior audiolibro), Oscar per il cinema, Tony per il teatro.

In secondo luogo, Beyoncé ha battuto il record precedentemente detenuto da un compositore di musica classica, ed è adesso l’artista più premiata nella storia dei Grammy Awards.

Continuano i traguardi al femminile perché Taylor Swift ha vinto il premio per il miglior video musicale per un cortometraggio che ha scritto e diretto da sé, ovvero “All Too Well – The Short Film”.

Anche Bad Bunny ha vinto un Grammy per il suo ultimo disco, record di ascolti: Un Verano Sin Ti vince nella categoria Best Música Urbana Album.

Taylor Swift e Bad Bunny insieme ai Grammys

Proprio sugli ultimi due artisti menzionati si concentra la nostra attenzione: Taylor Swift e Bad Bunny hanno interagito amichevolmente ai Grammys, hanno chiacchierato, scattato foto insieme e Swift, trascinata dal ritmo, ha lasciato il suo posto per unirsi alle ballerine e danzare sulle note della performance di Bad Bunny. Mentre lui ha condiviso con i suoi seguaci su Instagram la foto scattata con “Miss Americana”.

Non sappiamo di cosa abbiano parlato, certo è che tra i due artisti sembra esserci una certa intesa che potrebbe regalare sorprese, chi può dire che non ci sarà una collaborazione tra i maggiori artisti della scena musicale attuale.

Spotify crea una playlist dedicata esclusivamente a Taylor Swift e Bad Bunny

Taylor Swift e Bad Bunny sono rispettivamente la regina e il re dell’era della musica in streaming: i loro numeri combinati, ma anche considerati singolarmente, sono da brividi. Dall’inizio del 2023, le due star si sono ripetutamente scambiati il primo posto nella classifica degli artisti più ascoltati su Spotify.

La principale piattaforma di musica in streaming non ha quindi potuto fare a meno di omaggiare l’iconico incontro tra i due protagonisti delle sue classifiche. Viene così creata una playlist firmata Spotify che contiene esclusivamente brani di Taylor Swift e Bad Bunny.

La playlist in questione si intitola [speaking non-english], nella descrizione si legge “para quando el collab?”, mentre l’immagine scelta è una delle foto scattate insieme ai Grammys, proprio quella che Bad Bunny ha postato sul suo profilo Instagram.

Della durata di 1 ora e 29 minuti, [speaking non-english] ha già raggiunto un numero di followers vicino ai 70 mila.