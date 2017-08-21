Nina Moric bufera sui Social, continua il caso Magic e Jackson a Forte Dei Marmi
di Redazione
21/08/2017
Nina Moric e la nuova bufera sui social! A quanto pare la modella non riesce sempre a trovare l'escamotage giusto per far parlare di se. Ormai da ore continua l'attacco del popolo del web sul caso Magic e Jackson a Forte Dei Marmi. La Morici sui suoi profili social ha dichiarato: "Nessuna gaffe, era un esperimento sociale". Nina Moric ancora una volta sotto attacco, da ieri infatti un suo post ha scatenato una vera e propria bufera sui social. Un post pubblicato dalla Moric ritraeva, sereni e tranquilli immersi nelle loro chiacchiere, l'attore Samuel L. Jackson e il giocatore di pallacanestro Magic Johnson seduti in una panchina di Forte Dei Marmi. Lo scatto postato da Nina Moric è accompagnato dal commento: "Vedere anche in località turistiche come Forte dei Marmi e Milano Marittima immigrati che bivaccano sulle panchine con i nostri 35 euro è veramente troppo". Il tutto ha scatenato una bufera sui social, ma anche varie risate del popolo del web che si è immediatamente reso conto della gaffe fatta dalla modella. I due volti noti del panorama internazionale cambiati per migranti nulla facenti... La modella oggi però si difende dall'accusa di razzismo: "Nessuna gaffe, era un esperimento sociale. Io non sono razzista".
Nina Moric razzista: Io continuo ad amarvi tuttiNina Moric ancora nel mirino di una bufera sui social. Gli attacchi contro la modella accusata di razzismo per aver attaccato Magic e Jackson, cambiandoli per migranti a Forte Dei Marmi, non le sta lasciando tregua. In un post affissato un alto sulla sua pagina Nina Moric scrive: "Vi racconto che nel 1998 prima del video con Ricky Martin, a Los Angeles feci una pubblicità di una nota marca di patatine con Dennis Rodman e Magic Johnson. Continuate a scrivere cattiverie, io continuo ad amarvi tutti".
