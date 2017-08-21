Chi sono i conduttori del Festival di Sanremo 2018?

Sanremo 2018 toto nomi conduttori: spuntano Massimo Ranieri e Antonella Clerici

Carlo Conti non condurrà il Festival di Sanremo 2018, ormai è ufficiale. Dopo il triplete ha deciso di lasciare il palco libero. Da mesi si rincorrono rumors sui nomi dei conduttori di Sanremo 2018 che dovrebbero essere annunciati nei prossimi giorni visto che la kermesse canora richiede un impegno non indifferente dal punto di vista della programmazione. Le ferie sono quasi finite per tutti, anche per i personaggi del mondo dello spettacolo, per qualcuno però l’inizio della nuova stagione televisiva potrebbe portare delle novità.

Nelle ultime ore, il toto nomi su conduttori del Festival di Sanremo 2018 è stato aggiornato. Sul palco dell’Ariston ci saranno Massimo Ranieri e Antonella Clerici? L’indiscrezione riportata da Agi piace al pubblico. La Clerici ha affiancato Paolo Bonolis nel 2005 e nel 2009 è stata la padrona di casa assoluta. Sono 4 in totale le donne che hanno condotto il Festival di Sanremo: Loretta Goggi, Raffaella Carrà, Simona Ventura e la biondissima Clerici. Per Massimo Ranieri invece sarebbe la prima esperienza da conduttore, il cantante infatti si è presentato sei volte in gara (oltre alle numerose ospitate). Nel 1988 ha vinto Sanremo con ‘Perdere l’amore’, successo intramontabile!

Quali sono tutti i nomi dei conduttori di Sanremo 2018?

Prima di Massimo Ranieri e Antonella Clerici, tutti erano convinti che ci sarebbero stati Mika e Virginia Raffaele. Il cantante aveva già smentito i rumors perché non è un conduttore, anche se il suo show ha registrato ottimi ascolti, e pur essendo onorato non riuscirebbe proprio a conciliare tutti gli impegni. Che dire, non ci resta che aspettare, anche se Massimo Ranieri potrebbe raccogliere l’eredità di Carlo Conti, non solo per esperienza. Le repliche di Sogno e Son Desto 3 sono state viste con piacere da milioni di telespettatori.