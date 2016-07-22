Home Attualità Norwegian terza Compagnia Low Cost in Europa è in espansione ulteriore, 10 aerei a Fiumicino

Norwegian terza Compagnia Low Cost in Europa è in espansione ulteriore, 10 aerei a Fiumicino

di Redazione 22/07/2016

Nel corso del 2015 ha trasportato 26 milioni di passeggeri e registra un costante incremento anche nei primi due trimestri dell’anno in corso, nei quali ha raddoppiato i risultati economici. Si parla della Norwegian, la terza Compagnia Europea nel segmento del Low Cost. Attiva anche sul lungo raggio con 17 voli verso gli USA, piazza ora 10 aeromobili sull’area di Fiumicino. Nel contempo rinnova e amplia la sua flotta con importanti investimenti. Prestissimo alla sua flotta si aggiungeranno due modernissimi e super tecnologici Boeing 787 Dreamliner e 10 Boeing 737-800. Attualmente fanno già parte della flotta altri 10 Dreamliner destinati ai collegamenti sul lungo raggio ma si prevede che nel giro di pochi anni diventeranno in totale 42. Norwegian si candida così a scalare la classifica degli operatori Low Cost e punta alla vetta, obiettivo tutt’altro che irraggiungibile. Il CEO di Norwegian Bjorn Kjos sostiene che le prenotazioni e le prevendite per i prossimi mesi sono incoraggianti e confermano il trend di crescita della Compagnia.

