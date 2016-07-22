Peugeot Kisbee 50, uno scooter ormai ben conosciuto ma che rivive interesse per il prezzo
di Redazione
Chi vive e si sposta quotidianamente in città, sa quali siano le difficoltà nell’affrontare il traffico, tra semafori, code e intoppi vari, se calcoliamo la velocità media per i nostri spostamenti, ci accorgiamo che già solo raggiungere la media dei 50Km/h è difficile, tra l’altro non potrebbe essere diversamente, poiché i limiti di velocità cittadini non consentono il superamento di tale velocità. Il mezzo che risulta ideale per spostarsi nel traffico cittadino è lo scooter, non è necessario che sia potente, tanto la sua eventuale potenza non è sfruttabile in determinate condizioni e aumenta il consumo; tanto vale, a questo punto, optare per un cinquantino, al massimo un 125. Peugeot Kisbee è una valida scelta in questo senso, in quanto coniuga prestazioni a maneggevolezza e consumi ridotti in un design accattivante, compatto ed elegante. Il propulsore è un monocilindrico a 4 o 2 tempi, più scattante, 49cc per 3,7CV. La sella è ampia e il vano sottosella capiente. Il pregio di questo scooter è la maneggevolezza e il raggio di sterzata davvero notevole. Il motore è brillante, consente ottimo scatto alla partenza, nulla da invidiare ad un 125 e una buona ripresa in movimento. Consumi ridottissimi, 6.5 Litri per 200 Km. Diversi accessori possono completare e personalizzare il Peugeot Kisbee, come l’ampio bauletto, il parabrezza, il copri gambe e coprimani. Il prezzo è tale da costituire un vero ago della bilancia nella scelta d’acquisto: solo 1640 Euro franco concessionario.
