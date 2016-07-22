Home Economia & Lavoro Peugeot Kisbee 50, uno scooter ormai ben conosciuto ma che rivive interesse per il prezzo

Peugeot Kisbee 50, uno scooter ormai ben conosciuto ma che rivive interesse per il prezzo

di Redazione 22/07/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Chi vive e si sposta quotidianamente in città, sa quali siano le difficoltà nell’affrontare il traffico, tra semafori, code e intoppi vari, se calcoliamo la velocità media per i nostri spostamenti, ci accorgiamo che già solo raggiungere la media dei 50Km/h è difficile, tra l’altro non potrebbe essere diversamente, poiché i limiti di velocità cittadini non consentono il superamento di tale velocità. Il mezzo che risulta ideale per spostarsi nel traffico cittadino è lo scooter, non è necessario che sia potente, tanto la sua eventuale potenza non è sfruttabile in determinate condizioni e aumenta il consumo; tanto vale, a questo punto, optare per un cinquantino, al massimo un 125. Peugeot Kisbee è una valida scelta in questo senso, in quanto coniuga prestazioni a maneggevolezza e consumi ridotti in un design accattivante, compatto ed elegante. Il propulsore è un monocilindrico a 4 o 2 tempi, più scattante, 49cc per 3,7CV. La sella è ampia e il vano sottosella capiente. Il pregio di questo scooter è la maneggevolezza e il raggio di sterzata davvero notevole. Il motore è brillante, consente ottimo scatto alla partenza, nulla da invidiare ad un 125 e una buona ripresa in movimento. Consumi ridottissimi, 6.5 Litri per 200 Km. Diversi accessori possono completare e personalizzare il Peugeot Kisbee, come l’ampio bauletto, il parabrezza, il copri gambe e coprimani. Il prezzo è tale da costituire un vero ago della bilancia nella scelta d’acquisto: solo 1640 Euro franco concessionario.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp