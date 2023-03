Novità in libreria a marzo 2023: tutti i libri in uscita

Ogni mese gli scaffali delle librerie si riempiono di nuovi titoli per tutti i lettori. Ecco le novità di marzo 2023: tutti i libri in uscita questo mese.

Novità in libreria a marzo 2023

È iniziato il mese di marzo e le case editrici si preparano a riempire gli scaffali di tutte le librerie italiane con tanti nuovi titoli: ce n’è per tutti i lettori.

Tra i libri più attesi di questo mese “Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow” di Gabrielle Zevin, edito da NORD. Popolarissimo sul cosiddetto “BookTok”, ovvero la sezione di TikTok dedicata agli amanti della lettura, l’opera arriva finalmente in Italia. Anche se i lettori dovranno attendere la fine del mese, poiché “Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow” arriverà sugli scaffali italiani il 28 marzo.

Per gli appassionati del genere Horror, continua la saga del celebre autore Michael McDowell con due nuove uscite nel mese di marzo: “La fortuna. Blackwater V”, disponibile dal 14 marzo, e “Pioggia. Blackwater VI”, in libreria dal 28 marzo. Entrambi editi da BEAT.

Diversi nuovi titoli per gli amanti del genere Giallo, da quelli di ambientazione storica come “I delitti del Fante di Cuori” di Luigi Simeoni e “I segreti dell’amante del papa. Vizi capitali saga” di Alex Connor; ai gialli classici, come “Omicidio fuori stagione. La prima indagine sull’isola di Liten” di Arwin J. Seaman.

Libri in uscita a marzo 2023

Di seguito la lista dei titoli in uscita in libreria a marzo 2023.