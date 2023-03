Incidente ferroviario in Grecia: 57 vittime accertate, confermato errore umano

Il bilancio del disastro ferroviario avvenuto in Grecia si aggrava ulteriormente, salgono a 57 le vittime accertate. Il capostazione di Larissa ammette il suo errore umano: ha indirizzato il treno sul binario sbagliato e non si è accorto in tempo dell’errore. Continuano le indagini.

Incidente ferroviario in Grecia: 57 vittime accertate

Il 1 marzo 2023, due treni si sono scontrati sulla linea ferroviaria greca Atene-Salonicco. I convogli viaggiavano sullo stesso binario, ma in direzioni opposte: uno era un treno passeggeri con a bordo numerosi studenti universitari di ritorno dalle vacanze di Carnevale, l’altro era un treno merci.

Il primo bilancio del disastro ferroviario contava 32 vittime, 85 feriti e decine di dispersi. Successivamente le vittime sono salite a 46 e i feriti a 130. Purtroppo il bilancio si è aggravato ulteriormente: sono 57 le vittime confermate.

Il dirigente dei servizi medico-legali di Larissa, Rubini Leontari, ha riferito ai media locali che sono stati rinvenuti 14 corpi carbonizzati, trasferiti all’obitorio, e che restano ancora molti resti umani da identificare.

Inoltre, aggiunge che le condizioni in cui si stanno svolgendo le operazioni di estrazione dei corpi sono particolarmente difficili. La conferma delle difficoltà arriva anche dal rappresentante dei Vigili del fuoco, Giannis Artopioos, che ha parlato alla tv pubblica.

Il capostazione ammette l’errore umano, continuano le indagini

Il capostazione di Larissa ha ammesso che si è trattato di un errore umano: secondo i media greci l’uomo di 59 anni ha erroneamente indirizzato il treno sul binario sbagliato, e si è accorto dell’errore solo dopo che i due convogli si sono scontrati.

Il 59enne è stato arrestato nell’ambito delle indagini sulle responsabilità del disastro ferroviario greco, che comunque continuano, con l’accusa di omicidio colposo per negligenza.

L’avvocato del capostazione riferisce che il suo cliente è “devastato” per quello che è accaduto, e afferma: “A livello umano, è devastato. Riflette su ciò che è accaduto e non può sopportare il peso della responsabilità. Ma quel che conta è cercare non l’albero ma la foresta per quanto riguarda la colpa di quanto è successo. C’è una foresta di responsabilità qui”.