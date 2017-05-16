Home Scienza e Tecnologia Nuova truffa WhatsApp: i nuovi colori nascondono un virus

di Redazione 16/05/2017

Nuovo pericolo per chi usa la popolare app di messaggistica WhatsApp. Da qualche giorno, gli utenti della popolare applicazione di instant messaging stanno ricevendo un messaggio che informa della possibilità di personalizzare WhatsApp con nuovi colori. Una novità anche gradita a chi vuole personalizzare la app acquisita da Mark Zuckerberg il più possibile, ma che in realtà nasconde un pericoloso virus tra i colori dell’arcobaleno. Evitare la truffa è molto semplice. A lanciare l'allarme per prima è stato il sito TheNextWeb grazie alla pubblicazione di un articolo che evidenzia la truffa dei colori di WhatsApp, il pericolo per la sicurezza degli utenti iscritti alla app e, cosa molto importante, anche come difendersi da questo tranello virtuale. Funziona così: il malcapitato riceve un messaggio da un contatto della rubrica che informa della possibilità di personalizzare WhatsApp con nuovi colori per le conversazioni , oltre ad altre funzionalità molto allettanti. Per poter accedere a queste opzioni si dovrà verificare la propria identità inviando un messaggio pre-impostato con al dicitura "Prova i nuovi colori di WhatsApp” e accompagnato dalla scritta “шһатѕарр.com”.Ma attenzione, perché il sito truffa ha dei caratteri presi dall’alfabeto cirillico che indirizzano gli utenti a un sito nato allo scopo do attivare servizi a pagamento non richiesti e ad acquisire malware per PC desktop. WhatsApp è talmente popolare come app per smartphone che viene usata di frequente dai criminali del web per diffondere virus e truffe. Anche la Polizia di Stato ha provveduto a informare sui vari tranelli di questo metodo di messaggistica istantanea. L’ultimo in ordine di apparizione, il famoso link che invitava a rinnovare l’abbonamento a 0,99 Euro, benché l’applicazione sia totalmente gratuita.

