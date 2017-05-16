Emma Marrone gossip: la salentina non si trattiene e lo dichiara a Maria De Filippi

Maria De Filippi ed Emma Marrone hanno un rapporto speciale: le parole della cantante commuovono tutti

Emma Marrone ha trionfato nella nona edizione di Amici di Maria De Filippi. Oggi arriva la dedica speciale per la conduttrice e sua amica che commuove tutti, anche la stessa Queen Mary. Il talent di Canale 5 oltre ad essere uno dei più longevi è anche uno dei più seguiti, i ragazzi che hanno fatto parte di Amici hanno realizzato il loro sogno, i cantanti e i ballerini più famosi sono tutti passati prima dietro i banchi della scuola.

Maria De Filippi è molto amata ma ha un rapporto speciale con Emma Marrone. Dopo Amici la cantante ha vinto Sanremo 2012 e si è affermata nel mondo della musica proprio grazie alla conduttrice che ha continuato a sostenerla e a credere in lei. Per questo Emma ha deciso di accorrere in aiuto di Maria quando Morgan è stato cacciato dal programma. Sin dall’inizio la salentina aveva dichiarato che non sarebbe stata la coach di Amici 2017 perché voleva dedicarsi al nuovo album di inediti.

Quando la situazione ha preso una brutta piega Emma Marrone non ci ha pensato due volte ed è salita sul treno in corsa di Amici 16. La cantante è convinta che fosse l’unica persona esterna in grado di poterlo fare perché lei e Maria De Filippi hanno un rapporto diretto e alla pari. Non si sente più un giovane talento e la conduttrice non è la sua madrina. Dopo tanti anni ormai si sente di casa a Canale5 e ad Amici di Maria De Filippi, per lei è come andare a trovare dei parenti. Sicuramente Queen Mary è rimasta molto colpita da queste parole piene d’affetto, non siete d'accordo?