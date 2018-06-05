Home Scienza e Tecnologia Nuove emoji: sugli smartphone arrivano supereoi e persone calve

Nuove emoji: sugli smartphone arrivano supereoi e persone calve

di Redazione 05/06/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Nuove emoji! Non smette di fermarsi il progressivo ampliamento delle emoij (quelle che, comunemente, vengono dette faccine) su smartphone. Grazie a un nuovo aggiornamento - approvato dal consorzio Unicode - il numero delle emoij salirà ad un totale di ben 2823. 157 saranno le novità sui nostri smartphone: dai volti umani, che includono la presenza di persone ricce, coi capelli rossi o (addirittura) calve, ai supereroi e i supercattivi, passando per nuovi aninali e frutti. Nell'aggiunta complessiva, ovviamente, saranno disponibili anche nuovi oggetti, come il pedone degli scacchi o materiali igienici, come sapone, carta igienica e saponette. Nuove emoji per smatphone: quali e quante sono? Il nuovo aggiornamento per smartphone, approvato dal consorzio Unicode, porterà sui nostri smartphone una vasta gamma di nuove faccine, che arricchiranno nettamente la possibilità di poter esprimere più desideri, sensazioni o stati d'animo attraverso le famose emoji. Sono 157 le nuove, che includono sensazioni, oggetti, frutti, persone e animali. Con questo aggiornamento il numero totale arriverà a ben 2823 faccine, abbastanza anche per formulare veri e propri periodi di senso compiuto! Tra le nuove faccine prenderanno innanzitutto piede le novità riguardo ai capelli: aggiunte persone dai capelli rossi, bianchi o addirittura calve. Per chi, invece, dovesse non sentirsi rappresentato dalle faccine esistenti, ci saranno anche persone ricce, chiaramente con tutti i colori della pelle pensati - già da tempo - per non escludere nessuna possibilità. Tra i nuovi animali, invece, che faranno compagnia ai già tanto usati esistenti figureranno: ippopotamo, lama, canguro, pavone, pappagallo, zanzara, aragosta, tasso e - addirittura - il microbo. E non finisce qui: tanta nuova frutta nel fabbisogno calorico delle emoji, che si arricchiranno di mango e foglia d'insalata. Per i più golosi, invece, ci saranno bagel e cupcake. Di particolare rilievo saranno anche le sensazioni ed espressioni facciali: prenderanno piede il freddoloso (tutto azzurro e ghiacciato, com'è nell'immaginario collettivo), l'innamorato (con tanto di piccoli cuoricini tutt'intorno alla sua faccia), l'accaldato (pieno di goccioline di sudore) e il festoso (arricchito dal cappello a punta e dalla lingua di Menelik). Tra le nuove emoji, inoltre, saranno presenti anche nuovi oggetti, come la pallina da tennis o il pedone degli scacchi, per gli sportivi, o sapone, saponetta, carta igienica e spugna per gli amanti dell'igiene. Ultimi ma non per importanza la doppia elica del DNA, il segno dell'infinito, l'estintore, la tessera del puzzle, il magnete, la cassetta del pronto soccorso, la bussola, lo scarpone, il trolley, la spilla da balia, lo skateboard e il gomitolo.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp