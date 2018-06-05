Rubano carrozzina motorizzata

"È come se mi avessero tolto le gambe una seconda volta"

Raccolta fondi per Flaminia

Nel corso di queste ultime ore è stata diffusa una notizia che racconta un'azione incivile compiuta ai danni di una povera donna affetta da sclerosi multipla. A, la dichiarazione di: "Come se...".Come abbiamo annunciato all'inizio del nostro articolo, quanto accaduto aè un vero e proprio atto di inciviltà. Non si tratta di una discriminazione verso chi ha un colore diverso di pelle o verso chi, magari, ha subito degli atti violenti... Chi ha commesso un gesto del genere è comunque una persona che non possiede il senso di civiltà, né tanto meno quello di solidarietà verso il prossimo. La scorsa settimana degli "ignoti"a Flaminia, una donna residente ae da anni ormai affetta da sclerosi multipla. Gli inquirenti sono già alla ricerca degli ipotetici ladri, ma attualmente non vi è alcuna novità sul corso delle indagini.Vi siete mai chiesti come vivono la loro quotidianità le persone affette da sclerosi multipla? Provate a immaginare la vita di, residente adove vive con la figlia di 10 anni e il suo cagnolino. La donna, paralizzata da tempo, utilizzava la carrozzina motorizzata per sbrigare le varie faccende da una parte e l'altra del suo quartiere, tutta una serie di cose che una volta poteva effettuare grazie alle sue gambe. La vita purtroppo, questo la sa benissimo chi comelotta contro una qualunque malattia, ci costringere a cambiare totalmente i nostri ritmi, riducendo a volte il nostro raggio d'azione. Dopo il furto della sua carrozzina motorizzata, Flaminia aha dichiarato: "Sabato ero tornata a casa di sera e avevo parcheggiato il mio scooter a 4 ruote nel palazzo come ogni giorno da due anni a questa parte. Domenica mattina, quando sono scesa con la mia carrozzina manuale per prendere lo scooter, ho avuto l'amara sorpresa, lo scooter era sparito. È come se mi avessero tolto le gambe una seconda volta".Il furto subito da Flaminia per quanto riguarda la sua, ha fatto si che i suoi amici e residenti nel quartiere disi adoperassero al fine di rimpiazzare il mezzo. In queste ultime ore, infatti, è in atto una, al fine di raccogliere il denaro necessario per acquistare una nuova carrozzina e permettere alla donna di ritrovare il suo equilibrio giornaliero. Per ulteriori informazioni, è sufficiente cliccare in questo