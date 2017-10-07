Nuove regole infortuni sul lavoro, più controlli e sanzioni

Infortunio sul lavoro, nuove regole e sanzioni da capogiro per chi non le rispetta

Chi ha subito un infortunio sul lavoro, sappia che dal 12 ottobre 2017 cambiano regole e regolamenti: all’INAIL andranno comunicati gli infortuni con prognosi superiore a un singolo giorno, escluso quello in cui si verificaNovità in arrivo per gli infortuni sul lavoro. Dal, per motivi statistici e informativi, ogni infortunio che produrrà una prognosi superiore a un singolo giorno, deve esserecomunicato all’. La conta dei giorni deve escludere quello in cui si verifica il fatto. L’obbligo è legato a quanto previsto dal decreto 183/2016, per effetto del quale l'articolo 18 delimporrà aldi comunicare all’ente i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’superiore aIn prima battuta era stato fissato un termine di sei mesi per l'entrata in vigore, fissata al 12 aprile 2017, ma l'intervento delha stabilito chescatterà dalNon solo obblighi per chi si infortuna, bensì anche per il. Sarà lui a comunicare all'anche tramite vai telematica , l’infortunio dei dipendentii dati e le informazioni relativi agliche comportino l'assenza dal lavoro di almeno, escluso quello dell'evento. Questo per scopi statistici, ma èche comunicano l’se superiore ai tre giorni.Le nuove regole relative aglisono utili per pianificare, programmare e valutare l’efficacia di azioni didie dicorrelate al lavoro. Inoltre, si inizierà una sorta di orientamento e indirizzo di relativeal fine di migliorare i livelli di efficacia di ulteriori interventi. Leper chi non rispetta gli obblighi di legge sonoin caso die fino aper ogni