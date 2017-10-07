Home Salute Peli sul mento spia di malattie e patologie, quali sono e cosa fare

Peli sul mento spia di malattie e patologie, quali sono e cosa fare

di Redazione 07/10/2017

Da inestetismi a segnali di vere e proprie patologie più o meno gravi, la peluria sul mento può nascondere diverse insidie e non è solo un disturbo estetico comune a molte donne, come squlibri ormonali del ciclo e cancro all'utero. Peli sul mento, inestetismo o cancro all’utero? Tutte le donne sono afflitte dall’inestetismo dei peli superflui: le più fortunate possono minimizzare i danni in quanto hanno peluria bionda in viso, cosce braccia, mentre altre si ritrovano peli scuri anche su parti del corpo che, di solito, dovrebbero essere intonse. Passi per braccia e gamba alta, in quanto con l’arrivo dei primi freddi si possono coprire con maglie e pantaloni lunghi, ma cosa fare se l’inestetismo consiste in peli sul mento? Depilarsi è la soluzione migliore, ma questo problema estetico può nascondere dietro delle cause più o meno gravi. Peli sul mento, quali sono le cause comuni Nonostante i peli sul mento siano comuni a molte donne, nascondono diverse cause che spaziano dalla genetica a quelle ormonali, passando per vere e proprie patologie. Tra le ragioni più frequenti si possono trovare ereditarietà, fattori ormonali e fattori fisiologici. Ad esempio, se nonna o mamma ce li hanno, è sicuro che anche la prossima generazione ne sarà affetta. Gli squilibri del ciclo mestruale sono la ragione più frequente, così come la gravidanza o la menopausa, o addirittura durante l’adolescenza. Peli sul mento, quali sono le malattie gravi Altri fattori scatenanti dei peli sul mento sono la sindrome di cushing, una patologia che si caratterizza per una elevata concentrazione di cortisolo , detto anche ormone dello stress. Insomma, è segno che ci si deve rilassare. Altro motivo per cui appare la peluria al viso è la sindrome dell’ovaio policistico o PCOS, il quale può portare a diverse patologie tra le quali il cancro, la depressione e l’ansia. Peli sul mento, come eliminarli definitivamente La soluzione migliore sarebbe consultare un medico, il quale prescriverà delle visite specialistiche per capire la cause della peluria al mento e se è correlata con patologie più o meno gravi. Si può ricorrere a rimedi naturali per minimizzare il fenomeno, come ad esempio effettuare sulla parte delle maschere a base di curcuma, oppure depilarsi con metodi quali la pinzetta, la ceretta o l’epilazione con filo di seta.

