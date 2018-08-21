Nuovi Apple Watch disponibili a settembre. Tutte le novità
di Redazione
21/08/2018
IL MARCHIO APPLE REGISTRA SEI NUOVI MODELLI DI WATCHIl blog francese Consomac, in esclusiva, ha rivelato che la Apple ha registrato ben sei nuovi modelli di Smart Watch presso la Eurasian Economic Commission. Questa commissione è stata istituita al fine di poter vendere tutti quei dispositivi capaci di utilizzare la crittografia nei Paesi facenti parte l'Unione euroasiatica. In questo caso troviamo la Russia, il Bielorussia, l'Armenia, il Kazakistan e il Kirghizistan. Secondo le voci di corridoio l'azienda statunitense ha immatricolato i nuovi modelli per immetterli sul mercato il prossimo mese. La data di presentazione dovrebbe essere quella del 12 settembre 2018 durante un evento esclusivo dove sarà presente Tim Cook, l'amministratore delegato dell'azienda di Cupertino. Gli Apple Watch, Serie 4 avrebbero come codici identificativi A1977, A1978, A1975, A1976, A2007 e A2008 e secondo i bene informati saranno svelati insieme al nuovo iPhone e, soprattutto, ai nuovi AirPods, le cuffiette senza fili presentate la prima volta nel 2017 insieme all'iPhone 7 e l'iPhon 7 Plus.
LE NOVITA' DELL'APPLE WATCHI sei nuovi modelli di Apple Watch, rispetto ai precedenti, avrebbero lo schermo del 15% più grande, con 1.57 e 1.78 pollici, senza alcuna cornice, mentre la batteria sarà di maggiore durata. Anche per il monitoraggio della salute sono previste migliori capacità. Secondo le indiscrezioni il modello dovrebbe arrivare anche in Italia in versione LTE, quindi sfruttando l'uso della banda larga in mobilità. Per quanto riguarda la cassa in ceramica si vocifera che la Apple sia decisa a rimuoverne la produzione, cosa che non avvenne per gli otto modelli degli Apple Watch Serie 3.
