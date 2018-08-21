Nuovi Apple Watch disponibili a settembre. Tutte le novità

IL MARCHIO APPLE REGISTRA SEI NUOVI MODELLI DI WATCH

Il blog francese Consomac, in esclusiva, ha rivelato che la Apple ha registrato ben sei nuovi modelli di Smart Watch presso la Eurasian Economic Commission. Questa commissione è stata istituita al fine di poter vendere tutti quei dispositivi capaci di utilizzare la crittografia nei Paesi facenti parte l'Unione euroasiatica. In questo caso troviamo la Russia, il Bielorussia, l'Armenia, il Kazakistan e il Kirghizistan.

Secondo le voci di corridoio l'azienda statunitense ha immatricolato i nuovi modelli per immetterli sul mercato il prossimo mese. La data di presentazione dovrebbe essere quella del 12 settembre 2018 durante un evento esclusivo dove sarà presente Tim Cook, l'amministratore delegato dell'azienda di Cupertino.

Gli Apple Watch, Serie 4 avrebbero come codici identificativi A1977, A1978, A1975, A1976, A2007 e A2008 e secondo i bene informati saranno svelati insieme al nuovo iPhone e, soprattutto, ai nuovi AirPods, le cuffiette senza fili presentate la prima volta nel 2017 insieme all'iPhone 7 e l'iPhon 7 Plus.

LE NOVITA' DELL'APPLE WATCH