Trauma da rientro dalle ferie cos'è e come si cura?

di Redazione 21/08/2018

L'estate sta finendo e un anno se ne va? Estate per tutti noi è sintomo di divertimento, sole, mare e ferie! Secondo alcuni psicologi esiste anche il trauma da rientro dalle ferie, ma cos'è e come si cura? Estate 2018 vacanze Una breve indagine fatta sui social, e non solo, le mete più ambite per l'estate 2018 vacanze sono state Ibiza, Formentera e Mykonos. Le tre location, come potete immaginare, rappresentano quasi una conferma che arriva dall'estate 2017 e precedentemente da quella del 2016. Ibiza, Formentera e Mykonos permettono al turista di vivere la propria vacanza da sogno tra movida e hotel da urlo, oppure concedersi semplicemente del puro relax. A quanto pare però la fine delle ferie per alcuni di noi potrebbe essere più problematico rispetto a quanto immaginato: il trauma da rientro dalle ferie esiste davvero? Trauma da rientro dalle ferie Non parliamo di una fake news, il trauma da rientro dalle ferie esiste davvero e colpisce molti di noi. Nel momento in cui arriva la stagione estiva lavorare diventa sempre più difficile, perché? La risposta come potete immaginare è davvero molto semplice: l'attesa delle ferie fa si che anche i nostri ritmi giornalieri rallentino. Nel momento in cui si parte in vacanza il nostro cervello si resetta e anche la percezione della quotidianità diventa diversa, come se il giorno in se trascorresse quasi più lentamente. Come si combatte il trauma di rientro dalle ferie? To do list Il rientro dal e ferie di certo non è un momento felice, ma questa è una cosa che ognuno di noi conosce benissimo. Dunque come si combatte il trauma da rientro delle ferie? Innanzitutto cercate di programmare un vacanza con dei giorni cuscinetto, ovvero del tempo utile che servirà a voi per poter organizzare tutto. Stiamo parlando quindi di una To do list, ovvero una lista di cose da fare che preveda anche una riregolarizzazione del risveglio mattutino. Ultimo consiglio, ma non meno importante, potrete superare il trauma da rientro delle ferie iniziando a programmare le vacanze per la prossima estate!

