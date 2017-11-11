Home Attualità Nuovo caso di meningite a Bergamo, morto un bambino di un anno

di Redazione 11/11/2017

Nuovo caso di meningite registrato in Lombardia. Un bambino di un anno è morto qualche ora fa nella città di Bergamo. Cos'è successo al piccolo? Ma soprattutto come mai i casi meningite stanno aumentando in maniera considerevole nella regione del nord Italia? Meningite, morto un bambino a Bergamo Stanno aumentando notevolmente i casi di meningite in Lombardia. Qualche settimana fa abbiamo appreso la notizia secondo cui una bambina di sei anni è morta a causa del virus virale. Ad oggi non è stato mai chiarito dove la piccola possa aver contratto la mattia. Stessa identica cosa è successa a un ragazzo di poco più di 14 anni, il quale ha cominciato ad avvertire i primi malesseri dopo esser tornato da scuola. Impossibile notare come i casi di contagio sono in costante aumento tanto che in queste ultime ore sembra essere scattato ufficialmente però l'allarme meningite. Cosa sta succedendo? La situazione sembra precipitare dopo l'ultima notizia riguardante la morte di un bambino di un anno nell'Ospedale Giovanni XIII di Bergamo, avvenuta venerdì mattina e ufficializzata solo oggi. Bambino di un anno morto per meningite, si indaga per trovare il focolare In queste ore si indaga al fine di capire quale posso essere il principale focolare di contagio per la meningite. Ieri un bambino di un anno è morto all'Ospedale Giovanni XIII di Bergamo per meningite di meningococco di tipo C. A commentare l'accaduto è stato l'assessore al Walfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera: "Comprendo che due casi di decesso a una distanza di tempo così ravvicinata possano suscitare allarme e panico, ma torno a ribadire, pur rimarcando l'importanza delle vaccinazioni, che non esiste un'emergenza da malattia invasiva da meningococco". La morte del bambino di un anno torna ad accendere i riflettori sulla delicatissima questione dei vaccini. Secondo un'indagine territoriale effettuata dall'Asp di Milano solo 160 minori su 365 sarebbero stati regolarmente vaccinati contro la meningite.

