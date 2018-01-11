Home Attualità Nuovo caso di meningite a Olbia, compagni di scuola sotto profilassi

di Redazione 11/01/2018

Nell'arco delle ultime ore è stato è stato registrato un nuovo caso di meningite a Olbia. Ancora una volta si torna a parlare delle vaccinazioni, la vittima, un ragazzo di 19 anni, era stata vaccinata? Nel frattempo i compagni di classe del ragazzo sono stati messi in profilassi Meningite in Italia, continuano i decessi Nel corso del 2017 sono stati diversi i casi di meningite registrate in Italia. Alcuni di questi si sono verificati in Lombardia, dov'è un ragazzo di 14 anni e alcuni bambini sono stati contagiati da meningite di meningococco B, considerato il più feroce tra le meningiti. La cosa ha fatto nascere un vero e proprio dibattito livello nazionale riguardante le vaccinazioni, dato che queste sono nettamente diminuite nel corso degli ultimi 10 anni. La cosa che ha fatto allarmare in tanti e il fatto che alcuni casi di meningite si sono verificati a ragazzi che frequentano le scuole superiori, i bambini che frequentano le scuole di infanzia o le elementari. La denuncia in questo caso li guarderebbe di igiene scolastica, che questa sia davvero carente al punto da agevolare il contagio di malattie come la meningite? Ad incrementare tale sospetto è il nuovo caso di meningite registrata ad Olbia, la vittima è un ragazzo di soli 19 anni. Ragazzo di 19 anni morto per meningite Nel corso delle ultime ore si è diffusa la notizia secondo cui un ragazzo di 19 anni è deceduto ad Olbia in a causa dei un nuovo contagio da meningite. Secondo quanto reso noto Il ragazzo ha iniziato a sentirsi male sabato sera, quando i familiari hanno deciso di recarsi all'ospedale di Lanusei dove arrivato domenica mattina dove sono stati accertati i sintomi della meningite di meningocco B. La vittima, Luca Pisano, frequentava l'ultimo anno al liceo scientifico di Tortolì. Morto ragazzo di 19 anni per meningite, testa la profilassi per i compagni di scuola Dopo alcuni giorni di lotta purtroppo Luca Pisano, il ragazzo di 19 anni morto a casa di meningite derivante dal meningococco B, non ce l'ha fatta e si è spento all'ospedale di Lanusei. La tragica dinamica del contagio ha fatto sì che l'ASL chiedesse la profilassi per i compagni di scuola, al fine di evitare un ulteriore contagio.

