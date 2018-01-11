Home Intrattenimento Sanremo 2018 vincitore, ecco chi sono gli artisti favoriti

di Redazione 11/01/2018

Sanremo 2018 ormai nella sua fase clou, dopo la presentazione dei co-conduttori e ovviamente le critiche ai loro cachet... Ecco che arrivano i primi rumors sul possibile vincitore. Ecco quali sono gli artisti favoriti alla competizione Claudio Baglioni criticato per le scelte dei brani di Sanremo 2018? Come abbiamo avuto più volte modo di raccontarvi nell'arco di queste settimane Claudio Baglioni non è stato esente da critiche. Secondo i fanatici del Festival di Sanremo sembrerebbe che il direttore artistico abbia troncato di netto il cambiamento proposto dal suo predecessore, ovvero Carlo Conti. Le critiche in questo caso erano diretti ad alcuni nomi della canzone italiana, considerati ormai troppo avanti nella carriera per presentarsi al Festival di Sanremo 2018, tagliando così spazio ai nuovi giovani artisti. Maria De Filippi contro Sanremo 2018 perché? Nel corso delle ultime ore anche Maria De Filippi in un certo qual modo si è scagliata contro il Sanremo 2018 e il suo direttore artistico Claudio Baglioni. E perché hai delle critiche della padrona di casa Mediaset non riguardano i cachet scelti da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino... La conduttrice di Uomini e Donne, Amici e C'è posta per te ha bacchettato la scelta dei brani di Sanremo 2018 perché ha quasi totalmente escluso artisti che vengono dal mondo di X-Factor, The Voice e appunto Amici di Maria De Filippi. Alla base della critica torniamo il fatto che gli artisti che vengono fuori da questi talent sono una realtà nel mondo dei ragazzi, gli stessi che scelgono se guardare o meno il Festival di Sanremo adesso. Sanremo 2018 vincitore, Ermal Meta tra i preferiti? Subito dopo l'ufficializzazione dei dei Big del Festival di Sanremo 2018 ecco che i bookmakers cominciano già a proporre le loro prime quotazioni. I primi dati ufficiali pubblicati a inizio settimana hanno già stilato una prima parziale classifica dei vincitori, al primo posto troviamo Ermal Meta insieme a Fabrizio Moro e il loro brano Non mi avete fatto niente. La seconda posizione della classifica di Sanremo 2018 sembra essere destinata a Mario Biondi e Sovrano di vederti, mentre il terzo posto pare che se lo contendono Noemi, Max Gazzè e Elio e le Storie Tese... Cari lettori, voi invece sperato in un vincitore diverso?

