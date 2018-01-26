Home Attualità Nutella svenduta in Francia, rissa tra clienti nei supermercati

Nutella svenduta in Francia, rissa tra clienti nei supermercati

di Redazione 26/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

I supermercati in Francia delirano. Intermarché, con sede nella Loira, ha preso un'iniziativa che si è rivelata non tanto positiva per i risvolti ottenuti. Barattoli da 950 grammi di Nutella sono stati svenduti ad un prezzo che va al di sotto del 70% del prezzo di costo: solo 1,40€. Nutella svenduta, la rissa Lasciano tuttavia di stucco alcuni dei filmati che girano sul web e che mostrano la reazione dei clienti. Vere e proprie risse e scene di delirio, con i clienti che si comportano "come fossero animali" pur di avere la priorità sui succulenti barattoli. Pare addirittura che in un supermercato di L'Horme un cliente si è guadagnato un occhio nero durante la rissa. A Saint-Chamond sold out di 300 barattoli in mezz'ora. "In pochi minuti abbiamo venduto quello che vendiamo in tre mesi", ha detto un dipendente. All'Intermarché di Saint-Cyprien, i clienti hanno assalito un impiegato che stava rifornendo un pallet di altri barattoli. Le parole degli impiegati e dei clienti Un cliente che ha assistito alla scena dice che "Una donna è stata strattonata per i capelli, una signora anziana è stata colpita con un barattolo in testa, un'altra aveva una mano piena di sangue. È stato orribile". Addirittura qualcuno ha nascosto i barattoli il giorno prima, per non farli trovare ad altri clienti. "Abbiamo bisogno di un altro sistema, preferiremmo non farlo. È più di una seccatura che altro e inoltre non era la nostra solita clientela. Molti dei nostri clienti si lamentavano di non essere riusciti a prendere nulla" dice un impiegato. L’azienda ha invece negato che ci siano state azzuffate e liti. Al livello commerciale,la promozione ha riscontrato un così alto successo che la catena sta pensando di ripetere l’iniziativa il prossimo weekend.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp