Trump, il Guggenheim gli offre in prestito il WC d'oro di Cattelan

di Redazione 26/01/2018

L’opera è intitolata “America” è stato utilizzato da circa 100mila persone durante la sua esposizione al Museo di New York: è considerato dalla critica come una satira dell’eccesso di ricchezza negli USA (e in molti vedono un riferimento proprio all’attuale Presidente degli Stati Uniti). Guggenheim, in prestito a Trump il wc d’oro di Cattelan Per personalizzare l'arredamento del loro appartamento privato alla Casa Bianca, Donald e Melania Trump volevano in prestito dal Guggenheim di New York un dipinto di Vincent Van Gogh del 1888, ovvero l’opera “Paesaggio sulla Neve”. Alla richiesta, il prestigioso museo ha però risposto che non era possibile concedere il quadro, e ha offerto invece un wc d'oro massiccio, lavoro dell'artista contemporaneo Maurizio Cattelan dal titolo “America”. Che cos’è America, il wc d’oro ispirato a Trump Si tratta di un water perfettamente funzionante ed esposto al Guggenheim per un anno intero. I visitatori sono stati anche incoraggiati ad usarlo dallo stesso artista italiano. La mostra è terminata e l'opera è disponibile. La curatrice del museo, Nancy Spector, ha scritto delle mail alla Casa Bianca e una di queste è stata girata al Washington Post. Praticamente, la donna chiedeva se il Presidente e la First Lady fossero interessati ad installarla alla White House, sottolineandone l’eccezionale valore e la fragilità, ma tutte le istruzioni per l’installazione e la manutenzione saranno fornite. Maurizio Cattelan e la “tazza” di oro 18 carati L'artista, secondo quanto trapela dalla missiva, vorrebbe offrirla alla Casa Bianca per un prestito a lungo termine. Si dice che l’oro necessario per realizzarla è costato circa un milione di dollari. Non è ancora pervenuta la reazione di Trump e consorte, anche se il silenzio forse è più eloquente delle parole. La stessa Spector e ovviamente Cattelan sono molti critici nei confronti del tycoon ora seduto nella poltrona della Sala Ovale. Ricordiamo che la tazza è di puro oro massiccio 18 carati disegnata da Maurizio Cattelan, esposta al Museo, situato di fronte al Central Park fino all’anno scorso. Il lavoro, è stato considerato dalla critica come una satira dell’eccesso di ricchezza negli Usa con un implicito riferimento a Trump, la cui passione per gli accessori dorati è ben nota.

