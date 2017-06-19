Home Salute Obesità: oltre 4 milioni di morti nel mondo, Africa compresa

Obesità: oltre 4 milioni di morti nel mondo, Africa compresa

di Redazione 19/06/2017

Fin da quando eravamo bambini, immaginiamo tutti il mondo diviso in chi deve combattere con la malnutrizione e la fame e chi invece ha addirittura un eccesso di cibo, ma i dati sorprendenti che arrivano anche da quelle zone dell’Africa dove si è destinati a morire per mancanza di alimenti, ribaltano questo cliché: pare che l’obesità e gli eccessi alimentari siano diventate una causa di morte, visto che sono 4 milioni le vittime accertate a livello mondiale. Dei dati clamorosi, anche perché si è di fronte a una disparità di risorse: una parte di popolazione muore di stenti per mancanza di cibo, l’altra è in sovrappeso e rischia di morire per i problemi di salute derivanti da questa patologia. La fame in Africa non è certo un problema risolto: nel Continente Nero si continua a morire di fame purtroppo, e quotidianamente per mancanza di risorse, ma gli ultimi rapporti riguardo l’obesità a livello mondiale parlano di patologie e decessi legati principalmente al troppo cibo, anche in paesi africani in cui alla povertà media si accompagna una piccola fetta di popolazione in grado di accedere a determinate risorse alimentari. La Washington University ha indetto una ricerca che è stata pubblicata sul New England Journal of Medicine e nel giro di pochi anni, in nazioni come Brasile, Indonesia, Turchia e in alcune zone africane, l’eccesso di peso è diventata una delle cause maggiori di morte, affiancandosi al morire di stenti: difficile togliere dalla mente le immagini dei bambini pelle ed ossa coperti di mosche che passano in TV con la pubblicità. L’aumento dell’obesità mondiale ha portato un ulteriore aumento dell’emergenza sanitaria causa sovrappeso: globalmente, si parla di 4 milioni di morti ogni anno attribuibili all’eccesso di cibo e alle problematiche derivanti. La disparità di risorse, pur continuando ad essere presente, porta morte e problemi seri, oltre ad affiancarsi all’emergenza malnutrizione e fame nel mondo.

