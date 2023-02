Ondata di freddo polare in Italia, arriva anche la Luna della Neve

Ondata di freddo polare in Italia, calo drastico delle temperature fino a 10 gradi sotto la media stagionale. Arriva anche la Luna della Neve.

Ondata di freddo polare in Italia, calo drastico delle temperature

Già dalle prossime ore è previsto un drastico abbassamento delle temperature sulla penisola italiana. La ragione è da ricercarsi nell’ondata di aria fredda proveniente dall’Artico e diretta sullo stivale.

Le temperature potranno scendere fino a 10 gradi sotto la media stagionale. L’arrivo del freddo polare artico è dovuto allo spostamento anomalo dell’anticiclone delle Azzorre verso la Svezia, che ha provocato l’afflusso di correnti polari provenienti dalla Russia. Sono proprio queste correnti che si stanno dirigendo verso la penisola.

Il freddo artico probabilmente si tratterà in Italia fino al prossimo fine settimana, intorno a sabato 11 febbraio. L’apice del freddo si raggiungerà intorno a lunedì 6 e martedì 7 febbraio.

Un’eccezione è rappresentata dalle due Isole, Sicilia e Sardegna, in cui l’abbassamento delle temperature sarà più moderato. Ciò si deve alla risalita di masse d’aria dai quadranti meridionali, richiamate dai centri di bassa pressione a sud della Sicilia e a ridosso delle Baleari.

Non si può dire lo stesso del resto d’Italia, dove si registreranno temperature al di sotto della media del periodo di circa 6-8 gradi; in montagna si prevedono anche 10 gradi in meno.

Arriva la Luna della Neve: che cos’è

La seconda luna piena del 2023 è chiamata anche “Luna della Neve”, sarà più piccola del solito ma molto luminosa: inizierà a brillare al tramonto (intorno alle 18) e raggiungerà il massimo della luminosità alle ore 20 circa.

Apparirà più piccola di circa il 30%, sebbene particolarmente brillante, poiché si trova vicina all’apogeo, il punto della sua orbita più lontano dalla Terra.

La “Luna della Neve” è nota anche come: “Luna della Fame”, “Luna della Tempesta” o “Luna Ossuta”.

L’appellativo maggiormente utilizzato, “Luna della Neve”, affonda le sue radici nella tradizione dei nativi americani che scandivano il tempo, i mesi e le stagioni, attraverso il ciclo delle fasi lunari. La Luna della Neve è perciò la luna piena del periodo più nevoso dell’anno. Ma è anche il periodo a cui era più difficile sopravvivere, a causa della scarsità di cibo e quindi della fame. Da ciò derivano gli altri appellativi.