USA, abbattuto il pallone spia: Fbi analizzerà il relitto, Cina insoddisfatta

Il pallone aerostatico dotato di telecamere e microfoni proveniente dalla Cina e che sorvolava gli Stati Uniti, è stato abbattuto per ordine del presidente Biden.

Stati Uniti: abbattuto il pallone spia cinese

Solo qualche giorno fa era stato avvistato nei cieli degli Stati Uniti un pallone aerostatico senza pilota, ma dotato di telecamere e microfoni. Il pallone spia proveniva dalla Cina, non è infatti la prima volta che si identificano oggetti volanti di questo tipo.

Oltre a registrare quanto sorvolava, il pallone aerostatico risultava innocuo per la popolazione a terra. Inoltre, non sembrava poter carpire informazioni che non si potessero già ottenere attraverso i satelliti. Per questi motivi, aggiunti al rischio che l’abbattimento avrebbe potuto causare danni a terra, il pallone spia non era ancora stato abbattuto.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aveva già manifestato la volontà di abbattere il pallone aerostatico. Tuttavia, per i motivi sopraelencati, il Dipartimento della Difesa degli USA lo aveva sconsigliato. Perciò, il presidente ha atteso che l’oggetto spia arrivasse a sorvolare l’oceano Atlantico, per poi ordinarne l’abbattimento.

Quando il pallone aerostatico non sorvolava più la terraferma statunitense, sono intervenuti diversi jet militari a stelle e strisce che hanno proceduto ad abbattere l’oggetto.

Il segretario alla Difesa, Lloyd Austin ha dichiarato che: “Il pallone, che era usato dalla Cina nel tentativo di spiare siti strategici nel territorio degli Stati Uniti, è stato abbattuto sulle acque territoriali americane“, e ha aggiunto: “questo pomeriggio, su ordine del presidente Biden, caccia dell’U.S. Northern Command hanno con successo abbattuto un pallone lanciato e appartenente alla Cina, sulle acque a largo delle coste della South Carolina nello spazio aereo Usa“.

L’FBI analizzerà i relitti del pallone aerostatico spia, Cina insoddisfatta.

Dopo l’abbattimento del pallone aerostatico dotato di telecamere e microfoni, sono iniziate le operazioni per il recupero dei detriti nelle acque territoriali degli Stati Uniti. I media statunitensi riferiscono che “Il relitto relitto sarà analizzato dall’Fbi a Quantico”.

L’abbattimento del pallone spia acuisce le tensioni tra Stati Uniti e Cina, quest’ultima “esprime la sua forte insoddisfazione e protesta con forza contro l’abbattimento del suo dirigibile civile senza pilota“, attraverso una nota del ministero degli Esteri.

Nella nota si legge che gli USA hanno insistito “nell’usare la forza, ovviamente reagendo in modo eccessivo e violando gravemente la prassi internazionale“, e che la Cina “salvaguarderà risolutamente diritti e interessi legittimi delle società interessate, riservandosi il diritto di effettuare ulteriori reazioni necessarie“.