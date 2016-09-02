Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Opel Mokka X, iniziata a Saragozza (Spagna) la produzione

Redazione Avatar

di Redazione

02/09/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il piccolo Suv della Casa automobilistica tedesca Opel nella sua prima versione ha riscontrato un notevole successo, essendo stata venduta in 600 mila esemplari. Ora è partita negli stabilimenti di Saragozza, nella Regione Spagnola di Aragona, la produzione della generazione successiva, l’Opel Mokka X. Il nuovo B-Suv tedesco ma con cuore spagnolo, si distingue dalla precedente generazione per un design più aggressivo e robusto mentre negli interni si trova la tecnologia, una plancia dotata di un sistema infotaiment IntelliLink con sistema di connettività e assistenza esclusivo Opel OnStar. La nuova Mokka X ambisce a mantenere e incrementare il successo della precedente versione e inserirsi con ampia competitività nell’agguerrito mercato del settore. A livello sociale, ci piace ricordare che Opel rappresenta una vera ricchezza per il tessuto sociale spagnolo, essendo, per occupazione, il primo datore di lavoro nella Regione in cui è localizzato. Mokka X, però, non è che l’inizio di una forte offensiva sul mercato dell’azienda tedesca che ha già annunciato l’arrivo di altri 29 nuovi modelli entro il 2020.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Vaccino contro il papilloma virus anche per i maschi

Articolo Successivo

Olimpiadi a Roma nel 2024 si faranno oppure no?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Impresa partendo da zero nell’hospitality business? I consigli e la storia di Lanfranco Pescante

Impresa partendo da zero nell’hospitality business? I consigli e la storia di Lanfranco Pescante

23/06/2025

Indennità di accompagnamento: requisiti, importi e come fare domanda

Indennità di accompagnamento: requisiti, importi e come fare domanda

09/06/2025

Diventare attori: gli sbocchi professionali

Diventare attori: gli sbocchi professionali

30/05/2025