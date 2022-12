“Oppenheimer”, primo trailer ufficiale del nuovo film di Christopher Nolan

Il primo trailer ufficiale di “Oppenheimer” mostra Cillian Murphy come un uomo incerto su quanto grave sarà l’impatto dello sviluppo di una bomba atomica, ma che sente comunque il bisogno di crearla.

Fuori il primo trailer ufficiale del nuovo film di Nolan: ma cosa vuol dire “Oppenheimer”?

Il primo trailer ufficiale del nuovo film di Christopher Nolan, “Oppenheimer”, è andato in onda prima di “Avatar: The Way of Water” nelle sale cinematografiche durante il fine settimana ed è stato pubblicato online domenica.

Il video della durata di 2 minuti consente di avere una prima visione approfondita sul film in uscita nelle sale a luglio 2023. Prima di analizzare il filmato e per una migliore comprensione dello stesso, è necessario capire che il nuovo film di Nolan prende il titolo dal nome del noto fisico Robert Oppenheimer.

Julius Robert Oppenheimer è stato un fisico statunitense. Oppenheimer è diventato famoso soprattutto per il suo contributo nella costruzione della prima bomba atomica nell’ambito del progetto Manhattan. In seguito, la crisi di coscienza di Robert Oppenheimer lo ha spinto a rifiutarsi di lavorare alla realizzazione della bomba a idrogeno.

Primo trailer ufficiale di “Oppenheimer” diretto da Christopher Nolan

“Immaginiamo un futuro e le nostre fantasie ci inorridiscono”, dice il Robert Oppenheimer di Murphy attraverso una voce fuori campo all’inizio del trailer, mentre vengono mostrate le sue clip in una campagna del New Mexico.

“Non la temeranno finché non la capiranno”, continua sopra le riprese della bomba in costruzione. “E non la capiranno finché non la avranno usata”.

“Non so se ci si può fidare di un’arma del genere, ma non ho scelta”, dice Murphy in conflitto con se stesso, mentre la bomba atomica si avvicina sempre di più al completamento. “Qualcuno dirà mai la verità su quello che sta succedendo qui?” chiede, indicando che potrebbe esserci in gioco più di quanto sembri.

“Oppenheimer” di Christopher Nolan: al cinema nel 2023

Cillian Murphy, Florence Pugh, Kenneth Branagh, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Rami Malek, Jack Quaid, Josh Peck e altri compongono il cast stellare di “Oppenheimer”.

Il film di Christopher Nolan è basato sul libro vincitore del Premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.

Oppenheimer arriverà nei cinema il 21 luglio 2023.