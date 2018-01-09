Home Attualità Oprah Winfrey si candida alla Casa Bianca?

di Redazione 09/01/2018

Oprah Winfrey è pronta alla Casa Bianca? Sono queste le ultime notizie che arrivano dal fronte americano, secondo il quale la nota conduttrice sarebbe pronta a lanciarsi nel mondo della politica contro Donald Trump, attuale presidente degli Stati Uniti Oprah Winfrey la donna più influente d'America La grande Oprah negli ultimi anni è diventato uno dei personaggi più influenti d'America. La donna di 63 anni, nota appunto per il suo ruolo di conduttrice, produttrice e filantropa stata attiva sul fronte politico e sociale ma non solo... Oprah Winfrey èriuscita a imporre la sua personalità e la sua carriera diventando così una delle donne americane più famose e ricche, la dimostrazione di quanto detto arriva dal suo patrimonio personale che ammonta a 3,6 miliardi di dollari. Quanto detto per ha fatto sì che diventasse anche uno dei personaggi più seguiti nel mondo dei social. Basta osservare il suo profilo Instagram per potere ammirare come Oprah Winfrey riesci a mettere in risalto con naturalezza tutto ciò che la, che sia assurdo la sua casa lussuosa dove tiene i vari parti con gli amici o i libri che costruiscono i capisaldi del suo pensiero. La sua notorietà ha fatto diventare Oprah Winfrey, secondo gli americani, valido avversario per un altrettanto uomo influente come appunto l'attuale presidente d'America Donald Trump. Donald Trump contro Oprah Winfrey per la Casa Bianca? Sono diverse le voci che nel corso delle ultime ore parlano di Oprah Winfrey come avversario diretto di Donald Trump in occasione delle prossime elezioni presidenziali che si terranno nel 2020. Facciale conferma arriverebbe dalle quotazioni della società Weight Watchers, di cui opera è azionista per il 10%. Nel momento in cui hanno iniziato a svolgersi le voci che riguardano la candidatura della conduttrice e filantropa, i guadagni hanno iniziato lentamente a aumentate. Un'altra conferma riguardando la candidatura di Oprah Winfrey alla Casa Bianca deriva dal fatto che lei stessa, negli anni passati, ha sempre sostenuto l'amico ed ex presidente Barack Obama. Al momento però nulla è stato confermato è lo stesso Donald Trump sempre essere davvero tranquillo... Ricordiamo che entrambi fanno parte della lista degli uomini più influenti e ricche d'America ma non solo, entrambi più volte sono stati menzionati dal Time come persona dell'anno. Che possa essere davvero Oprah Winfrey la sua degna avversaria?

