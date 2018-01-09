Caricamento...

Paolo Caruso e Luca Onestini, la verità sul loro flirt

Redazione Avatar

di Redazione

09/01/2018

Paola Caruso è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip grazie agli aerei con gli striscioni mandati a Luca Onestini. Dopo essere uscita allo scoperto però il flirt tra i due non è andato come un po' tutti pensavano. Qual è la verità che si nasconde dietro Paola Caruso e Luca Onestini?

Paola Caruso e gli amori di Uomini e Donne

Di certo non è la prima volta che Paola Caruso si interessa agli ex protagonisti maschili di Uomini e Donne. Poco dopo la sua avventura all'Isola dei Famosi, se ben ricordate, la sua attenzione venne attuata da Lucas Peracchi. Dopo un breve periodo però questa relazione è stata destinata a non avere futuro. Paola Caruso però è una che non molla decide di partecipare alla versione spagnola di Uomini e Donne, abbandonando così il suo ruolo di opinionista per corteggiare uno dei tronisti... Dopo l'ennesima delusione sentimentale ecco che la l'ex Bonas avvia un flirt con Luca Onestini.

Gianmarco Onestini: Tra Luca e Paola...

Il primo anno scommettere su una possibile storia tra Luca e Paola Caruso è stato proprio fratello dall'ex tronista, Gianmarco Onestini. Il ragazzo nel corso di alcune interviste ha spiegato che tale e flirt in realtà non sarebbe potuta andare avanti perché l'ex Bonas, Paola Caruso, da sempre abituato ad avere a che fare con uomini più grandi di lei, differente invece la situazione del fratello che l'ha visto a confronto con donne più piccole.

Paola Caruso: Luca Onestini non mi piace più

Non ancora ben chiaro cosa sia andato storto nel flirt tra Luca Onestini e Paola Caruso. Secondo alcuni rumors del mondo del gossip lex tronista sarebbe stato influenzato dalla nascente storia con Ivana Mrazova, hai ancora questa misura non è stata confermata se nonna dalla stessa ex Bonas... Che si tratti di una piccola vendetta? Comunque sia durante un'intervista rilasciata Pomeriggio 5 Paola Caruso ha confessato: "Luca onestini non mi piace più, è un po' bambino, è piccolino di testa. Sono contento che stai con Ivana, sono fatti l'uno per l'altra".  
Redazione Avatar

Redazione

