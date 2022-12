Organizzare una vacanza degna di essere chiamata di lusso: piccoli ma grandi consigli

Le vacanze sono sempre piacevoli al solo pensiero, e una di lusso lo è ancora di più!

Del resto tutti se la meritano, prima o poi si spera organizzarla è qualcosa che devi a te stesso!

Ma anche in questo caso, serve un’eccellente organizzazione per non imbatterti in spiacevoli sorprese o peggio ancora in disorganizzazioni che ti facciano rimanere deluso e di pessimo umore, per non dire altro!

Ecco una piccola guida ma assolutamente efficace, con nozioni di cui fare tesoro per goderti a pieno quella che sarà la tua indimenticabile vacanza “a 5 stelle”:

La meta

Sembra una cosa scontata scegliere una meta, una che sia valida e grandiosa, eppure le scelte sono tante e cambiano in base alla stagione e alle esigenze.

Il primo consiglio per la tua perfetta vacanza di lusso è: trattati bene, ascolta te stesso, di cosa hai bisogno in questo momento?

Di andare lontano dal tuo mondo, perché i soliti pensieri e la monotonia ti sta stressando?

Prenota oltreoceano, o in posto con una cultura diversa dalla tua. E’ la soluzione migliore se vivi una situazione di questo tipo.

Altro esempio, hai bisogno di festa e divertimenti ma allo stesso tempo di isolarti e rilassarti, non vuoi escludere nulla?

Tante mete come quelle della Grecia, della Spagna, la lussuosa Dubai o senza spostarsi necessariamente troppo, restando nella nostra Italia, possiamo citare anche la Puglia, bellissima e adatta a una vacanza a 5 stelle, con mete da restare senza fiato, divertimenti garantiti e pieno relax allo stesso tempo.

Insomma, scegli quello di cui hai bisogno nel momento in cui decidi di prenotare, e da questa idea parti, il mondo è pieno di destinazioni ricche, e se sai rispondere a questa domanda non sbagli sicuramente luogo.

La location giusta: dove prenotare

Subito il pensiero è rivolto a un lussuoso albergo o suite, non è male e non è mai una cattiva idea.

Tuttavia, è un’idea comune e a volte il servizio può non rivelarsi soddisfacente come pensavi, insomma il gioco potrebbe non sempre valere la candela!

Molte persone, ma anche molti vip, sposano l’idea di pernottamento in villa piuttosto che in hotel.

L’idea è vincente, poiché è un’esperienza bellissima, e ci sono location cosi spettacolari e confortevoli, come ad esempio le luxury villas, che non ti vorranno mai più far tornare a casa!

Inoltre, puoi essere padrone tu e solo tu di cosa fare nella tua lussuosa dimora, nel rispetto delle regole ovviamente!

Fai cose diverse ogni giorno della tua vacanza

Quanti giorni hai a disposizione per questa vacanza “dorata”?

Non ha importanza, che siano 2 giorni o 20 giorni, programma e organizza cose diverse da fare ogni giorno.

Quando sei in ferie e ti concedi una pausa dalla solita vita, è il momento di goderla davvero a pieno!

Le domande che dovresti farti sono:

Nel luogo in cui ho scelto di pernottare cosa vale la pena vedere? Qual è uno dei ristoranti più tipici e spettacolari? C’è un’esperienza particolare che qui e ora posso vivere? C’è qualcosa di tipico del posto in cui devo assolutamente andare?

In poche parole, cerca il meglio e quel qualcosa di tipico del luogo scelto.

A Parigi, non puoi non salire sulla Torre Eiffel, vedere il Louvre, andare alle pazze feste parigine, mangiare baguette e marmellata in piena notte.

Ad Amsterdam non puoi non entrare nei Café de Dokter tipici o visitare più di un museo di notte.

Prenota i tuoi pasti in posti rinomati e famosi per specialità e di lusso, sono esperienze da fare.

In questo caso le recensioni e le domande su gruppi appositi potrebbe aiutarti molto nella tua ricerca.

Ultimo ma non meno importante consiglio: lascia tutti i pensieri quotidiani a casa, goditi il lusso della vacanza!