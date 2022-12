Henry Cavill lascia il ruolo di Superman: conferma da regia e attore

Henry Cavill conferma che non sarà più Superman nei film del DCU. L’attore abbandona il ruolo e spiega le ragioni della scelta su Instagram.

Henry Cavill lascia il ruolo di Superman

Il DCU non sarà più lo stesso senza Henry Cavill ad interpretare Superman, ma la decisione è ufficiale e non si torna indietro: a confermarlo sia l’attore che il presidente creativo dei DC Studios.

Voci a proposito di un possibile abbandono del ruolo di Superman da parte di Henry Cavill erano già in circolazione e i fan del DCU non saranno entusiasti di sapere che le indiscrezioni riportate dall’Hollywood Reporter sono state confermate.

La scelta di sostituire Henry Cavill con un nuovo attore che interpreti Superman è però coerente con la volontà di Peter Safran e James Gun di realizzare un reboot incentrato sul supereroe, che ne ripercorra le origini.

A questo proposito il regista James Gunn ha scritto su Twitter, in risposta ad alcuni fan:

“Peter e io abbiamo una lista della DC pronta per partire e non potremmo essere più felici di così. Saremo in grado di condividere alcune interessanti informazioni sui nostri primi progetti all’inizio del nuovo anno. Tra questi progetti c’è Superman. Nelle fasi iniziali, la nostra storia si concentrerà su una parte precedente della vita di Superman, quindi il personaggio non sarà interpretato da Henry Cavill. Tuttavia abbiamo appena avuto un grande incontro con Henry, siamo grandi fan e abbiamo parlato di una serie di interessanti possibilità per lavorare insieme in futuro“

Le dichiarazioni di Henry Cavill sull’abbandono del ruolo di Superman

Henry Cavill non lascia il ruolo di Superman per una scelta personale, la volontà dell’attore di interpretare il supereroe è palese. Si ricorda che solo poco tempo fa Cavill era stato ben lieto di annunciare il suo ritorno nei panni di Superman, un’avventura che purtroppo è durata i pochi minuti di una scena post-credit e non è andata oltre.

L’attore commenta la necessità di abbandonare il ruolo di Superman con un post su Instagram, le sue parole sono le seguenti:

“Ho appena avuto un incontro con James Gunn e Peter Safran ed è una triste notizia per tutti. Nonostante tutto, non tornerò come Superman. Dopo che lo studio mi ha detto di annunciare il mio ritorno a Ottobre, prima della loro assunzione, questa notizia non è delle più facili, ma è la vita.

Il cambio della supervisione è qualcosa che accade. Lo rispetto. James e Peter hanno un universo da costruire. Auguro a loro e a tutti coloro che sono coinvolti nel nuovo universo la migliore fortuna e la più felice delle fortune.

Per coloro che sono stati al mio fianco nel corso degli anni… possiamo piangere per un po’, ma poi dobbiamo ricordare… che Superman è ancora in giro. Tutto ciò che rappresenta esiste ancora e gli esempi che ci dà sono ancora lì! Il mio turno di indossare il mantello è passato, ma quello che rappresenta Superman non lo farà mai. È stato un viaggio divertente con tutti voi, avanti e indietro.”