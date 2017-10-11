Oroscopo Branko oggi 11 ottobre 2017: Giove torna in Scorpione

Il ritorno di Giove in Scorpione dopo 12 anni è l'inizio di una nuova fase. Il transito dell'astro della fortuna cambia tutte le carte in tavola anche per gli altri segni. Scopriamo subito le previsioni oroscopo di oggi 11 ottobre 2017 di Branko.

Ariete: Branko oroscopo 11 ottobre 2017 con possibili cambiamenti che porteranno risultati nel lungo termine e vi renderanno migliore la vita. Giove si trova in posizione amica e se avvertire delle strane fitte allo stomaco e siete agitati, prendetevela con l'ultimo quarto in Cancro.

Toro: Branko oroscopo oggi caratterizzato dall'influsso positivo di Giove che aumenta le collaborazioni con persone nuove. La Luna all'ultimo quarto causa anche scontri e incomprensioni e voi dovete approfittarne per chiarire tutte le criticità non solo sul lavoro ma anche in famiglia. È la giornata della chiarezza.

Gemelli: Secondo l’oroscopo Branko di oggi 11 ottobre 2017 Marte quadrato a Saturno si diverte a facilitare gli incidenti quindi prestate molta cautela. Questo aspetto molto spesso porta a delle coliche, e voi che vi abbuffate quando siete nervosi siete facilmente soggetti a questi problemi di salute. Il campo finanziario invece è positivo.

Cancro: Previsioni dell’oroscopo di oggi Branko che puntano tutto sull'erotismo. Giove in Scorpione infatti vi rende passionali e la Luna che è in penombra può far succedere di tutto. Domani l'ultimo quarto sarà completo, quindi datevi da fare e iniziare tutti i lavori in casa, riunite la famiglia e parlate di quello che volete fare.

Leone: La Luna calante nel segno che vi precede potrebbe rendervi nostalgici, perché si ferma nella dodicesima casa, quella che riguarda appunto il passato. Gli altri pianeti sono in aspetto positivo quindi riuscirete in tutte le imprese professionali. Giove in Scorpione non vi tocca ancora.

Vergine: Le ultime previsioni dell’oroscopo di oggi 11 ottobre Branko si concentrano sulla Luna che cambia aspetto dopo due giorni in cui è stata instabile e negativa. Tenete d'occhio il quartetto Giove-Venere-Marte-Saturno perché ci saranno proposte che arrivano anche da lontano e avete a disposizione tutta la fortuna che vi serve per iniziare nuove attività.

Bilancia: Branko oroscopo di oggi 11 ottobre 2017 diverso per voi che sentite l'uscita di Giove. L'ultimo quarto della Luna pone l'attenzione sui rapporti professionali anche se non è detto che ci saranno nuove iniziative economiche anzi, sono preannunciate crisi con superiori e colleghi. Volete solo perdervi nell'amore, ma il partner è assente.

Scorpione: L’oroscopo oggi Branko è tutto per voi cari amici! Giove è nel segno finalmente e, anche se non avete ancora visto niente di nuovo preparatevi! Questo ciclo porterà occasioni per lavoro, amore e non mancheranno i guadagni e il successo. Liberatevi dalle cattive abitudini per affrontare questa vita!

Sagittario: Nell'ultimo anno Giove è stato molto importante, vi ha aiutati a mantenere l'armonia sul luogo di lavoro, e a rinnovarvi nell'aspetto estetico. Sabato arriva Venere nel vostro cielo e preparatevi agli imprevisti perché l'amore arriva senza preavviso anche ad una certa età.

Capricorno: Oroscopo 11/10/2017 Branko caratterizzato da due eventi. Vi siete liberati di Giove in Bilancia ma ecco che arriva l'ultimo quarto in Cancro e porta problemi di salute, soprattutto per gli over 50. In questo cielo pazzo Venere, Marte, Plutone, Nettuno, e lo stesso Giove che si è spostato in Scorpione, vi offrono un piccolo aiuto.

Acquario: Branko oroscopo del giorno di oggi diverso rispetto a quello degli altri segni. Giove in Scorpione non basta per cambiare la vostra vita dovete essere voi che dovete fare programmi diversi e sfidare il destino. Piccolo calo nella salute non preoccupante, ascoltate il cuore vuole dirvi qualcosa.

Pesci: Secondo l’oroscopo di Branko del giorno 11 ottobre ci sarà un cambiamento amoroso molto importante rispetto a ieri, la Luna è in Cancro, in trigono con Nettuno, e voi iniziate a guardarvi intorno. Il trigono Luna-Giove invece è un vero e proprio portafortuna per il lavoro, tante le opportunità.