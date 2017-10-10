Home Intrattenimento Raffaella Mannoia di Uomini e Donne contro Soleil Sorge, messaggio social

di Redazione 10/10/2017

La fine delle relazione tra Soleil Sorge e Luca Onestini è un caso appena esploso, nonostante tutte le notizie che abbiamo letto nel corso della settimana. Dopo la diretta del Grande Fratello Vip l'autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mannoia, ha lanciato un messaggio provocatorio sui social. Uomini e Donne infiamma nuovamente il Grande Fratello Vip Lo scorso anno protagonisti del Grande Fratello Vip sono stati Andrea Damante e Giulia De Lellis, la coppia è stata messa in crisi da Asia Nuccetelli, colpevole di provare dell'interesse per il ragazzo. Dopo svariate settimane di gossip, il caso Damante/Nuccetelli ha animato questa prima fase del Grande Fratello Vip do Giulia De Lellis. Ma la fidanzata di Andrea Damante non è l'unico personaggio in casa proveniente dal mondo di Uomini e Donne... Infatti protagonista di un nuovo "dramma amoroso" in questa seconda edizione del reality è proprio Luca Onestini, lasciato in diretta da Soleil Sorge. Uomini e Donne, Raffaella Mannoia contro Soleil Sorge Soleil Sorge lo scorso anno a Uomini e Donne è stato uno dei personaggi più discussi, e in parte poco stimati. Il suo corteggiamento a Luca Onestini sembrava essere cominciato nel migliore dei modi tanto che le anticipazioni del programma parlavano di scelta veloce. La pubblicazione di un video hot, seguito da alcune immagini, però ha messo in crisi Luca Onestini che ha cominciato a guardarsi attorno trovando appunto Giulia Latini. Nonostante i litigi, le esterne con Marco Cartasegna... Il gieffino all'epoca ha preferito seguire il suo cuore che l'ha condotto a Soleil Sorge. Oggi però, cinque mesi dopo la scelta, un nuovo gossip riguardante Cartasegna e la fine di una relazione in diretta televisiva Raffaella Mannoia si espone con un messaggio social diretto probabilmente a Soleil Sorge. Uomini e Donne, il messaggio social di Raffaella Mannoia In queste ore Soleil Sorge è stata criticata ampiamente sui social per la scelta poco "onesta" fatta nei confronti di Onestini. L'ex corteggiatrice questa settimana ha ampiamente parlato con la stampa del suo rapporto con Luca Onestini, facendo bene intendere di non essere più innamorata. Alla base della rottura secondo Soleil ci sarebbe un rapporto tra Luca Onestini e Giulia Latini. La cosa però ha creato non pochi problemi sopratutto perché sopraggiunta alla troppa vicinanza di Soleil a Marco Cartasegna. Stanotte Raffaella Mannoia di Uomini e Donne dopo la puntata del GF Vip ha pubblicato un commento che sembra davvero una provocazione per la bella Soleil Sorge: "Per aver attenzioni non bisogna attirare attenzioni...".

