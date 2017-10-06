Oroscopo Branko, oggi venerdì 6 ottobre 2017: lavoro, amore e fortuna

Le previsioni di Branko per l'oroscopo di oggi 6 ottobre 2017 vedono protagonista il segno del Leone che può approfittare degli influssi positivi della Luna piena in Ariete per avviare trattative di lavoro anche all'estero. Un venerdì molto fortunato anche per gli altri segno, ma scopriamo subito l'oroscopo di Branko.

ARIETE

Le ultime novità sull’oroscopo di oggi si concentrano sulla magia della Luna piena che illumina il vostro cielo. Secondo i Sumeri la Luna era il corpo celeste più importante e osservavano le sue fasi. Branko per voi del segno prevede successo nel lavoro, negli affari e anche nello studio. Attenzione a Giove opposto e Marte negativo, ma non preoccupatevi troppo di quello che potrebbe succedere.

TORO

Che giornata stressante! Secondo l’oroscopo di Branko del giorno 6 ottobre la Luna piena in Ariete disturba la Bilancia e causa qualche piccolo problema di salute. Approfittate però della presenza di Giove che ormai sta per arrivare in Scorpione per sistemare le questioni legali. Il weekend sarà diverso, vivrete l'amore con passione.

GEMELLI

Quando Giove si unisce a Mercurio Branko ha un solo consiglio: sposatevi. Nei prossimi giorni la situazione astrale cambierà e si concentrerà soprattutto sulle persone sole. Avrete occasione di essere notati nella vita sociale e nell'ambiente di lavoro ma sono in agguato piccoli problemi di salute a livello intestinale.

CANCRO

Oroscopo del giorno 6/10/2017 da incorniciare sotto il punto di vista dell'amore. Corteggiamenti e nuove conquiste sono in arrivo nel weekend anche se non siamo ancora nella romantica atmosfera dell'autunno che colora tutto con i suoi toni caldi e avvolgenti. Per lavoro, affari e carriera dovete solo aspettare l'arrivo di Giove.

LEONE

L'oroscopo di oggi 6 ottobre 2017 ha solo voi come protagonisti assoluti. Questo è un tempo astrale di creatività assoluta per portare a termine imprese ambiziose. La Luna piena splende in un punto importante del vostro cielo, date il massimo nel lavoro perché siete sostenuti anche da Giove. Domani la situazione cambierà, quindi approfittatene.

VERGINE

Le ultime previsioni in anteprima sull’oroscopo di venerdì 6 ottobre puntano l'attenzione sulla congiunzione Venere-Marte con ottime possibilità di rinnovare i rapporti troppo abitudinari. Escogitate qualcosa per riaccendere la passione. Giove si avvicina anche per voi e sul fronte del denaro sono previsti cambiamenti importanti.

BILANCIA

Oroscopo del giorno di oggi 6 ottobre 2017 provocato dalla Luna piena in Ariete che si oppone ai pianeti che sono nel vostro segno e diventa pericolosa. Oggi e domani secondo Branko non dovete rischiare perché nei prossimi giorni ci saranno altre lune. Vi salva solo Mercurio che vi rende simpatici e divertenti.

SCORPIONE

Secondo le ultime news sull’oroscopo di oggi dovete iniziare a fare le prove. Nei prossimi giorni infatti affronterete esami nella professione e anche negli affari. La Luna in Ariete mette anche voi sotto i riflettori e siccome domani sera si sposterà in Toro voi potrete beneficiare della fortuna nel lavoro.

SAGITTARIO

Oroscopo di oggi 6 ottobre 2017 molto negativo. Siete stanchi di Saturno e non avete tutti i torti dopo 3 anni. Però dovete sapere che ogni cosa ha il suo tempo giusto e questo non è il momento per creare discussioni nell'ambiente di lavoro. Anche in amore non è il momento di opporsi meglio lasciarsi trasportare dalla Luna.

CAPRICORNO

La vostra vita in questo 2017 è stata spettacolare e molte volte vi siete trovati al centro della scena. In questo modo avete avuto la possibilità di svagarvi e di fare sempre cose diverse e incontrare persone nuove. Purtroppo avete commesso qualche errore, pensateci oggi e aspettate che si apra la nuova fase lunare.

ACQUARIO

Secondo le ultime previsioni dell’oroscopo oggi 6 ottobre 2017 saranno molte le occasioni di successo e di guadagno. Le forze astrali vi spingono a tentare una nuova impresa professionale in solitaria anche in piccolo. Il vostro segno ama la libertà e quando lo siete diventate delle persone eccezionali anche nel privato.

PESCI

Per l'oroscopo del giorno 6 ottobre dobbiamo fare qualche calcolo: Branko dice che Venere è negativa sino al 14 del mese, Marte sino al 22. Questi due pianeti sono opposti a Nettuno, quadrati a Saturno e oggi si congiungono in Vergine. Fate dei controlli medici specialisti e rilassatevi perché stanno per arrivare delle occasioni di affari molto importanti.