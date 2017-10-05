Oroscopo di Branko oggi 5 ottobre 2017: ultime previsioni per ogni segno
di Redazione
Nel nuovo appuntamento con l'oroscopo di Branko c'è un evento astrale importante. Alle 20,40 di oggi 5 ottobre 2017 la Luna piena risplende in Ariete. Tutti gli innamorati aspettano con ansia il passaggio dell'astro nel proprio segno perché questa fase lunare è la migliore per le coppie e per chi cerca l'amore. Scopriamo insieme le ultime previsioni per ogni segno perché questa Luna piena avrà delle conseguenze nell'oroscopo di oggi di Branko.
Ariete: Stregati dalla Luna piena! Secondo l’oroscopo 5 ottobre 2017 Branko oggi dovete darvi da fare, chi non è ancora in coppia osserva la luna sperando di trovare l'amore ma anche se siete sposati dovete darvi da fare perché potete rinnovare il legame e anche la passione.
Toro: Branko oroscopo oggi con Luna piena in Ariete che non vi tocca ma si sposta verso la famiglia e vi aiuta a trovare delle soluzioni concrete. Qualche piccolo problema nel campo della salute e del lavoro richiede un po' di cautela da parte vostra. La fortuna e i guadagni sono al sicuro perché protetti da Marte e Venere in Vergine.
Gemelli: Branko oroscopo oggi 5 ottobre all'insegna della fortuna con possibilità di grandi incontri. Mercurio è molto attivo nel settore degli affari e del lavoro. In serata si accenderà un piccolo fuoco di passione destinato a non durare a lungo e a spegnersi a causa dell'opposizione di Marte e Venere.
Cancro: Siete molto nervosi oggi anche a causa della Luna piena di oggi e domani che nasce in Ariete, un segno di testa. Nell'ambiente professionale riuscirete a mettere in risalto le vostre capacità anche se nelle discussioni non siete convincenti. Solo una persona vi ascolterà e potrebbe essere proprio quella giusta.
Leone: Oroscopo Branko 5/10/2017 che impone un pizzico di aggressività perché le stelle sono positive per circa due giorni stimolate dalla Luna piena. Imprenditori, artisti e artigiani che lavorano in proprio sono favoriti. Per le coppie ci sarà un lieto evento a breve, entro Natale.
Vergine: L’oroscopo del 5 ottobre Branko annuncia un cielo di fuoco che accende tutti i senti, anche Marte che è nel vostro segno vi stuzzica perché oggi incontra l'amante Vergine e sino a lunedì porteranno amore e felicità. Previsioni ottime per i guadagni, la vostra fortuna sarà un cambio di lavoro.
Bilancia: La Luna piena è in opposizione e voi non riuscirete a stare calmi e tranquilli. Vi vantate del vostro equilibrio ma se il cuore inizia a battere più forte e Giove non vi sostiene ecco che vi sentite stanchi e disorientati. Il consiglio di Branko è quello di abbandonarvi alla passione.
Scorpione: Branko oroscopo di oggi 5 ottobre 2017 anche per voi concentrato sull'amore e sulla passione amorosa. Gli over 50 possono anche avere dei colpi di fulmine proprio quando non ci speravano più e avevano altri programmi. Dovete essere pronti a tutto, la Luna illumina anche il settore del lavoro e si aprono nuove porte.
Sagittario: Oggi e domani la Luna risplende in Ariete segno dell'amore, innamoramenti brevi e fugaci in agguato! Marte e Venere invece vanno contro Saturno e impongono una riflessione sulla carriera. A voi la scelta, volete concentrarvi sulle questioni di cuore oppure su quelle che riguardano il lavoro?
Capricorno: Oroscopo del giorno di oggi Branko che vi vede sotto pressione. Tutti i rapporti di vecchia data sono in pericolo. La Luna piena che si forma in Ariete è in opposizione con Giove e Mercurio e questo impone cautela nel lavoro, rilassatevi e rimandate tutti gli impegni importanti.
Acquario: Qualcuno vi ha fatto delle promesse, voi gli avete creduto, ma oggi non avete ancora ricevuto nulla. Forse è il caso di sollecitare. Oggi e domani sono le giornate giuste per gli affari e le pratiche legali. Questa sera però dedicatevi anche voi all'amore.
Pesci: Branko oroscopo di oggi 5 ottobre 2017 reso positivo dalla congiunzione Marte-Venere nel segno della Vergine, il rapporto passionale si ravviva e le persone sole faranno degli incontri. Per le unioni già complicate ancora problemi, ma non vi preoccupate, siete un segno doppio, una pinna aiuta l'altra.
Redazione