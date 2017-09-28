Oroscopo di Branko 28 settembre 2017: amore, lavoro e salute per tutti i segni

Scopriamo insieme cosa dicono le stelle per la giornata di giovedì 28 settembre 2017. Riportiamo di seguito, l’oroscopo di Branko con le previsioni su amore, lavoro e salute per tutti i segni, che l'astrologo istriano ha stilato per Il Messaggero.

ARIETE: In giro non ci sono più uomini come voi che sanno fare la felicità delle donne che vogliono essere amate e desiderate. Vivete il primo quarto della Luna potente per l'amore e il successo. Se arrivano delle occasioni accettatele. Consigliata una dieta leggera.

TORO: Dovete aspettare congiunture astrali più complesse se volete far nascere una storia d'amore che siano impermeabili alle infiltrazioni dei curiosi. Il primo quarto che si risveglia nel Capricorno accende la passione. Se siete da soli non stancatevi di lavorare per fabbricare soldi.

GEMELLI: La Luna in Capricorno si è finalmente calmata ma sarà una mattina piena di lavoro e di relazioni con il pubblico che porteranno i primi frutti a partire da sabato. La vostra forza come sempre è nelle idee ma non avete ancora la giusta forma fisica. Siete presi dai problemi e dalla casa, Saturno e Marte vi aiutano a distrarvi.

CANCRO: Sono aumentati gli impegni e le responsabilità e voi avete accumulato stanchezza, complice quell'ansia nemica che non vi lascia in pace. L'unico modo per liberarsene è riposarvi o dedicarvi ad attività leggere come il nuovo. Sotto il primo quarto, tutto quello che assume il corpo lo fa crescere. Luna troppo imprudente per gli affari. Richiesti chiarimenti con il coniuge.

LEONE: Voi reali dello zodiaco oggi meritate una gita. Branko vorrebbe addirittura portarvi sul Carso per annusare insieme il profumo intenso delle bacche di ginepro che maturano in autunno e guarda lo spettacolo del Castello di Miramare. L'astrologo spera che abbiate vinto la lotteria delle stelle ma in ogni caso non è mai troppo tardi per la fortuna.

VERGINE: Alle ore 4:54 è esplosa la Luna in Capricorno e siccome molti di voi non hanno riposato bene questa notte, forse è il caso di concedervi un'ora di sonno appena possibile. Ma non impigritevi troppo perché dovete vestirvi a festa e seguire il vostro intuito che vi porterà dove c'è la felicità. Amore e sesso al top.

BILANCIA: Secondo gli antichi, il primo quarto deve essere guardato con un occhio avanti e uno indietro perché in questi due giorni il cambio non è tranquillo e nel lavoro dovete escogitare un piano prendendo spunto dal passato. Orientatevi verso il futuro in silenzio, il successo è dietro l'angolo.

SCORPIONE: Oggi e domani siete tra i segni che non hanno nessun astro sfavorevole. Se sentite il bisogno di amore avvicinatevi a Toro, Leone, Acquario. I grandi pianeti e i piccoli lavorano insieme per voi, un privilegio che le stelle concedono raramente. Incontri in viaggio, amore passionale.

SAGITTARIO: Giornata davvero stressante ma con aperture nel campo del successo. Liberatevi di Mercurio che crea qualche fastidio in Vergine. La Luna invece cambia e cresce nel Capricorno per offrirvi sicurezza. C'è un solo problema che riguarda la messa in sicurezza di documenti che sono oggetto di indagini.

CAPRICORNO: È il giorno dell'amore anche se c'è Giove. Oggi non esistono scuse, anche se gli impegni di lavoro e quelli domestici sono troppi e aumentano con l'avanzare dell'autunno. In fondo al tunnel però c'è sempre una speranza e voi incontrate la fortuna di Venere e la passione di Marte.

ACQUARIO: Settembre è un mese curioso per voi che ne avete superate davvero tante di situazioni astrali negative. Il cielo è pieno si stelle e la fortuna splende altissima, tra due giorni ne avete la prova. Giove si avvicina verso lo Scorpione, matrimonio in arrivo.

PESCI: Il vostro segno è il più completo e per Branko è sempre il più fortunato. Anche nei momenti astrali complicati che toglierebbero la voglia di reagire a tutti, voi avete sempre una stella che vi salva. Oggi è la Luna nel primo quarto che apre al futuro e fa nascere un nuovo sogno.

