Fortuna, amore, soldi: l'oroscopo di Branko oggi 4 ottobre

Ed eccoci qui come tutti i giorni pronti a svelarvi cosa dicono le stelle secondo Branko. L'astrologo istriano anche oggi 4 ottobre 2017 ha formulato le previsioni oroscopo per Il Messaggero. Vi anticipiamo solo che il segno dello Scorpione è al centro di una geometria astrale quasi perfetta!

Oroscopo del giorno di Branko, ultime novità segni di Acqua e di Fuoco

Ariete: Oggi parecchi segni sono in allarme a causa della quadratura Saturno-Luna, voi invece non siete toccati negativamente, anzi! Potrete puntare sull'espansione dei vostri progetti e di quelli di una persona speciale. Sono i primi inizi di un amore bellissimo. Leone: Nascondo grandi cose oggi e domani, Saturno, astro della 'vecchiaia', è sempre nel punto più alto del vostro cielo e questo porta buone notizie anche per i più giovani. Obiettivi da raggiungere o rinnovamento della vostra vita, avete solo l'imbarazzo della scelta. Che fortuna! Sagittario: Ci sono degli influssi ancora aggressivi e il richiamo alla salute è forte. C'è un richiamo anche alla famiglia e alla vita personale, ma questo non significa che sarete in difficoltà, piuttosto dovete riprendere quei problemi che avete lasciato in sospeso e risolverli.

Cancro: Entro la Luna piena di domani ne avete di cose da fare e il lavoro può esser reso più complicato dall'intervento degli estranei. Nel vostro ambiente guardano le vostre iniziative con interesse ma è sempre meglio non raccontare nulla dei progetti in fase embrionale perché mancano le autorizzazioni. Scorpione: Mercoledì 4 ottobre per l’oroscopo di Branko i nati del segno non riusciranno a dormire perché la Luna d'amore splende in Pesci ed è congiunta a Nettuno, e porta romanticismo e sensualità. Coltivate le amicizie e non isolatevi. Pesci: Siete sensibili e comprensivi, ma attenti a non legarvi troppo e a mantenere le distanze soprattutto nell'ambiente professionale. Oggi la Luna mette l'accento sui rapporti con colleghi e superiori e siete molto più 'spugna' del solito, assorbite tutto.

Previsioni segni di Aria e Terra dell’oroscopo di Branko di oggi 4 ottobre 2017

Toro: Pensate al vostro benessere e lavorate anche per migliorare la vita di chi vi è accanto. Secondo l’oroscopo di Branko del giorno non è negativo perché Nettuno sottolinea sempre il fatto che avete un cuore grande, ed è proprio questo vi porta al successo. Possibili premi in denaro. Vergine: Vi siete lasciati sfuggire il passaggio veloce di Mercurio e della Bilancia, accordi ed entrate non sono arrivati. Però non vi preoccupate, prima o poi questa Luna depressiva passerà e ritroverete tutta la fiducia in voi stessi. Già domani cambia tutto. Capricorno: Siete sempre molto agitati. È vero che si sono diversi ostacoli quotidiani e impedimenti sia nel lavoro che nelle relazioni ma a volte siete abilissimi a complicare la situazione. Basta davvero poco per ottenere quello che desiderate, anche in amore.

Gemelli: Oggi e domani sono giornate con Lune negative in cui dovete mettercela davvero tutta. Il vostro coraggio però sarà eccessivo, a tal punto da rendervi temerari. Non cedete all'incoscienza, piuttosto sedetevi un attimo e prendetevi il tempo necessario per riflettere. Bilancia: L'oroscopo di Branko di oggi vi ricorda che in passato avete lasciato un po' di rancore sparso anche se il segno tende a dimenticare tutto molto in fretta. Gli altri però hanno la Bilancia sempre nel cuore e se gli avete fatto un torto non preoccupatevi, ne è passata di acqua sotto i ponti. Novità nel plenilunio di domani. Acquario: Marte incontra Vergine e rinnova la passione fisica che incontra i sentimenti. Mercurio è nel punto perfetto e questo influsso positivo fa bene alle coppie perché non litigheranno, ma vi aiuta a vincere delle battaglie che vi interessano.