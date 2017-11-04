Home Attualità Orrore a Rimini, un lupo è stato ucciso e appeso alla fermata dell'autobus

di Redazione 04/11/2017

Orrore a Rimini, nella frazione di Coriano, dove questa mattina i carabinieri hanno rimosso la carcassa di un lupo trovata appesa alla fermata dell'autobus. Secondo gli inquirenti che stanno indagando sull'accaduto l'animale sarebbe stato ucciso in un luogo diverso e portato alla fermata. Orrore a Rimini, lupo ucciso e portato alla fermata dell'autobus Orrore a Rimini... Questa è la notizia che nelle ultime ore è stata battuta dalle agenzia di stampa italiane. Oggi nelle prime luci del mattino un lupo è stato trovato appeso le zampe anteriori nella fermata dell'autobus Ospedaletto che si trova nella frazione di Coriano, in provincia di Rimini. Dopo la denuncia, fatta da alcuni ragazzini che si sono recate nella fermata per prendere l'autobus e andare a scuola, i carabinieri di Riccioni immediatamente hanno provveduto a rimuovere la carcassa del lupo ucciso probabilmente in un luogo differente. La foto dell'orrore successo nella frazione vicino Rimini poco dopo è arrivata anche sui social, diventando così virale. Orrore a Rimini, lupo ucciso: si indaga sull'accaduto Cosa sia successo a Coriano sembra essere totalmente avvolto dal mistero. Chi ha ucciso il lupo? Ma sopratutto come mai è stato messo in atto un gesto così brutale? Da stamattina i carabinieri di Riccione stanno indagando per capire cosa sia accaduto al lupo ucciso e appeso alla fermata dell'autobus in provincia di Rimini. L'attività investigativa è svolta insieme alla guardia forestale del luogo. Al momento però non vi è alcun indizio utile per capire cosa sia successo all'animale prima di essere appeso per le zampe posteriori a modo di trofeo. Per questo motivo gli inquirenti hanno chiesto alla cittadina di testimoniare qualora avessero visto quanto successo nelle prime ore del giorno a Coriano. La colpa del lupo sarebbe stato quella di aver inseguito probabilmente dei cinghiali, che a sua volta lo avrebbero condotto fino in città.

